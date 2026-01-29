柯文哲重掌民眾黨要職 吳靜怡嗆：把犯罪當資歷

即時中心／温芸萱報導

民眾黨昨（28）日宣布，前主席柯文哲出任國家治理學院院長。對此，政治評論員吳靜怡今（29）日便痛批，柯掌大權，民眾黨卻甩不掉「民眾堂」稱號，似乎把政治經營搞得像堂口，犯罪當資歷一樣。吳靜怡直言，民眾黨內從涉詐欺到初選內鬨，多起爭議凸顯黨中央水準不足。她嘲諷，柯文哲應先整理自家後院，再談國家治理。

民眾黨中央委員會昨日宣布，前主席柯文哲將擔任該黨國家治理學院院長。對此，政治評論員吳靜怡今日發文表示，柯文哲掌握大權，但民眾黨依舊甩不開「民眾堂」稱號，「犯個罪，好像變正常？」

吳靜怡指出，新竹市市長高虹安涉偽造文書罪，藍白陣營全力相挺，民眾黨似乎把政治經營搞得像堂口，犯罪竟成「資歷」一般。她提到，高雄政壇曾因「雙罷劫」行動而聞名的徐尚賢，近期傳出將出任民眾黨高雄黨部鳳山區副主任。檢調調查發現，連署名冊中竟有死亡17年者仍被列名，徐尚賢承認由其本人或志工代簽，涉及偽造私文書、違反個資法及選罷法，高雄地檢署自2025年8月起訴徐尚賢與同夥朱磊、黃晃枝，並建請重刑。對此，吳靜怡質疑，柯文哲與黃國昌收留徐尚賢，到底是助力還是一種「文化傳承」。

接著，吳靜怡痛批，從曾被列不分區立委、現任民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉詐欺、反滲透法被收押，到黨內初選內鬨，再到徐尚賢加入，這些事件讓外界質疑民眾黨黨中央水準。她嘲諷，柯文哲榮任民眾黨的國家治理學院院長之後，是不是先把自家後院打掃乾淨好好整理，再來談國家治理！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

