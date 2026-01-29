柯文哲重掌要職「與黃分工合作」！她酸：后羿什麼時候出現

政治中心／楊佩怡報導

民眾黨前主席柯文哲接任國家治理學院院長，於今（29）日記者會中針對「藍白合」議題提出新觀點，強調比起合，更應落實「藍白分」。他認為分工合作、各自發揮所長才是重點，並以此邏輯回應黨內「兩個太陽」的疑慮，指出他與黃國昌之間同樣適用這種各司其職的合作模式。對此，資深媒體人詹凌瑀說道，民眾黨內現在有「兩顆太陽」在爭權奪利，這齣宮鬥劇演得比八點檔還精彩，更直言：「真不知道那位傳說中的后羿什麼時候才會出現？」。

柯文哲重掌民眾黨要職「與黃國昌分工合作」！媒體人開酸：后羿什麼時候出現？

柯文哲（上圖）表示會與黃國昌在黨內互相分工合作。（圖／民視新聞資料照）

談藍白關係：酸藍營玻璃心、批綠營見獵心喜

針對「藍白分」是否會導致雙方走向分手的疑問，柯文哲淡然回應「世界上什麼事都有」。他直言藍營支持者「每個都很玻璃心」，而綠營則是「見獵心喜」，並隨即將矛頭對準總統賴清德，聲稱「藍白合不就賴清德造成的嗎？」，此舉被解讀為試圖轉移話題迴避爭議。

兩個太陽之爭？柯坦言「懶看卷宗」將重心轉往南部

關於民眾黨推出柯文哲與黃國昌聯名春聯，被外界質疑是在互比人氣。柯文哲回應表示民眾黨會推出多種版本的春聯，大家可以自己拿喜歡的，要外界不必大作文章。他也再次強調將與黃國昌分工合作，他說自己每次看法律條文就想打瞌睡，他甚至連自己的卷宗都懶得看，但黃國昌就對法律很有興趣，所以柯文哲認為，立法院就給黃國昌去處理，他以後專心到南部發展。

詹凌瑀在臉書發文談柯文哲的言論，直喊「這真的是我看過最荒謬的笑話了」。（圖／翻攝自詹凌瑀臉書）

詹凌瑀臉書開砲：應改名「貪污治理學院」

對此，資深媒體人詹凌瑀在臉書發文直喊「這真的是我看過最荒謬的笑話了」。她表示，一個號稱要帶來新政治的政黨，現在的操作手法卻是讓一個身陷弊案、被羈押過的人回來掌權，甚至擔任「國家治理學院」的院長。「這是要教什麼？教大家如何遊走法律邊緣？還是這根本不該叫國家治理學院，直接改名叫『貪污治理學院』會不會更名符其實一點？」。

她看見新聞說民眾黨內現在有「兩顆太陽」在爭權奪利，一個即便交保了還想實質掌握黨中央，另一個則是兼任政策會主委，詹凌瑀嘲諷道「這齣宮鬥劇演得比八點檔還精彩。這兩顆太陽高高掛，光芒刺眼得讓人看不下去，完全沒有在反省，只讓人看到滿滿的權力慾望」。並直言：「真不知道那位傳說中的后羿什麼時候才會出現？拜託快點把這些多餘的太陽射下來吧，別再繼續荼毒大家的眼睛了」。

