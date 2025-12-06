柯文哲重提舊事「藍白民調讓3趴6趴」把戲多 鄭麗文回應了

柯文哲喊藍白合別重蹈3趴6趴爭議，鄭麗文回應了。（圖：國民黨臉書）

民眾黨前主席柯文哲日前與現任主席黃國昌開直播暢談時事。談到未來藍白合作，柯文哲說不要再讓分了「讓3趴讓6趴，每天把戲很多」。國民黨主席鄭麗文今（6日）指出，這一次的藍白合，一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平公開公正的遊戲規則，提名出最適合跟最強的人選。

2026年縣市長選舉藍白如何合作，柯文哲說，規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，要全民調就講好，要幾個民調公司；還有一點，不要再讓分了，讓3%還是讓6%，「我說奇怪，我也是台大教授，怎麼不曉得還有讓6%誤差範圍內，奇怪哪本教科書寫的」。鄭麗文今表示，謝謝柯主席的關心，大家可能跟對上一次藍白合作過程破裂失敗，還存有一定的陰影，她強調「我們這一次的藍白合，一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平公開公正的遊戲規則，務必要幫在野的力量來選出、提名出最適合跟最強的人選」。

對於行政院封鎖小紅書，抖音可能是下一個，鄭麗文炮轟，此舉再次充分暴露出民進黨威權、反民主的心態，過去民進黨想推「數位中介法」已引起全網暴動和反彈，但民進黨不死心，還是打著國安、打詐的口號繼續箝制網路言論，甚至進一步封殺網路平台，所謂的打詐根本是幌子，真正的詐欺他們不去管，也管不動，這其實是意識形態作祟。為什麼對台灣的年輕人這麼沒有信心呢？這是在搞「數位戒嚴」，不知民進黨到底在害怕什麼。