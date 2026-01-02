柯文哲重返立院：朝野僵局在賴清德一念之間 傅崐萁：2028終結清德宗元年

民眾黨創黨主席柯文哲對於朝野僵局如何解開表示，其實只在賴清德的「一念之間」。（攝影／蕭介雲）

民眾黨創黨主席柯文哲今（2）日重返立法院參加黨團記者會，對於朝野僵局如何解開表示，其實只在總統賴清德的「一念之間」，他隨後並前往國民黨團拜會，爭取支持《人工生殖法》修正草案，國民黨團總召傅崐萁則強調，要在2028年終結「清德宗元年」。

柯文哲先前已為黨主席黃國昌在新北市站台，明後兩天，要再前進嘉義市為立委張啓楷造勢，復出動作不斷，媒體詢問是否對2028年還有想法？

柯文哲指出，在最困難的時代要推出最好的人才，有需要他輔選的地方當然會去，「2026該做的事先做好，再來想以後的。」

由於民進黨政府一再透過釋憲、未編預算等方式，未執行在野黨所通過的法律案，形成朝野激烈對立。

柯文哲也表示，冰凍三尺非一日之寒，有些事看起來很困難，但就在一念之間，「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大。」

再戰2028年？先搞定2026，，最有權力者要負最大責任

「其實，今天所有臺灣的問題，只在賴清德一念之間，就結束了。」柯文哲強調，賴清德先搞大罷免，現在才來怪人搞彈劾。

柯文哲並透露一個秘密稱，最近傅崐萁去看他，用嘲笑的表情看他，「你對民進黨還有期望呀？」

民眾黨創黨主席柯文哲前往國民黨團拜會，受到熱烈歡迎，國民黨團總召傅崐萁則強調，要在2028年終結「清德宗元年」。（攝影／蕭介雲）

柯文哲以此來強調，「你當初是如何去花蓮打傅崐萁，現在你還期望傅崐萁笑臉可掬跟你合作？這就是問題嘛。」

柯文哲強調，最有權力的人要負起最大責任，賴清德轉念，問題不就就解決掉了嗎？台灣的問題就一句話，「在賴清德一念之間。」、「現在我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，恨得牙癢癢的。」

笑稱陳佩琪恨得牙癢癢，經濟狀況「N+1=N」

柯文哲也表示，大的去整合小的會比較容易，大罷免的事，民進黨團總召柯建銘知道要被祭旗，也趕快把事情抖出來。

媒體則詢問，陳佩琪發文稱，今年是人生有史以來最tough的一年，因為官司已經負債數千萬了，賠掉了累積多年的退休金，她的新年新希望，就是再找個有收入的工作，維持夫妻生計。

國民黨團總召傅崐萁笑稱柯文哲是「滿血回歸」，柯則回「劫後餘生」、「苟延殘喘」。（攝影／蕭介雲）

柯文哲則解釋，交保金就7千萬元，監察院要罰款240萬元，沒收政治獻金6千萬多元，木可被查封3800萬元，眾望基金會800多萬元。

柯文哲透露，他每次向陳佩琪表示，數學公式N趨近於無限大時，「N+1=N」，表示這個數字實在太龐大，還有律師費也不止一件，「我現在是N+1=N的狀態，陳佩琪有努力在找工作。」

傅笑稱「滿血回歸」，柯回：劫後餘生、苟延殘喘

柯文哲隨後前往國民黨團拜會，受到藍營立委熱烈掌聲，傅崐萁笑稱是「滿血回歸」，柯則回「劫後餘生」、「苟延殘喘」。

傅再回「愈來愈勇」、「走政治沒揹兩、三條不會大尾」，柯再槓「我聽你在講」，全場笑聲不斷。最後大家高呼「柯主席加油」、「藍白合加油」，為柯文哲送暖。

傅崐萁強調，透過藍白合作力量，讓賴清德獨裁政權受到相當的制衡和平衡，並經歷全世界沒有碰過的大罷免，這是民主之恥，拘禁在野領袖更是獨裁政權。

傅崐萁歷數藍白合作修法的亮麗成果，他相信2026九合一選舉，在藍白同心協力下，一定能夠獲得最大的勝利，接下來就是2028能夠光復臺灣，「讓清德宗退位。」

柯文哲接著強調，心存善念盡力而為，但心存善念很困難，每天被修理、被打、被關在那裡，他可以忍受，但旁邊的人都不能忍受，他勸陳佩琪上班分散注意力，不然每天在家裡寫臉書「我很頭痛」、「這一年律師費付了不少」。

