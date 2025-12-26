柯文哲金主捐錢被嫌少，鏡電視《隔壁老王》獨家內幕。

鏡電視YT直播台《隔壁老王》節目今(26日)由主播王鈺婷與《鏡週刊》記者劉志原對談，針對前民眾黨主席柯文哲弊案大爆獨家內幕，指出中泰賓館2022年底中泰賓館與台北市府洽談回饋金時，柯文哲涉另案貪污！時任台北市長柯文哲由邱佩琳同時向該公司負責人林命群募款時，林命群想捐100萬給柯文哲卻被嫌少，後來林命群捐200萬元後，對比自己的中泰賓館捐100億給市府，只拿到452%容積率，但京華城卻拿到840%，林命群大嘆不公平。

劉志原在節目針對柯文哲USB行動硬碟上記載「林命群200」表示，林命群在2022年給了柯文哲200萬元，這其實是柯文哲的另一外一個貪污案件，但檢察官目前沒有偵辦，此案是中泰賓館改建成文華東方酒店時，除了捐100億的回饋給台北市府外，還要提供「住房回饋」15年給台北市府。

後來柯文哲2022年市長任內，台北市府中途改為不要住房回饋，要求中泰賓館改提供住房回饋金給台北市政府，劉志原在節目中指出，林命群核算後當時就認為給台北市政府1億元，但台北市政府認為要1.3億元，就在雙方洽談時，邱佩琳出面替柯文哲向林命群募政治獻金，劉志原指出，此時會不會讓人家質疑，柯文哲是不是以政治獻金募款為名，借勢借端要去勒索、索賄？

後來林命群就決定給100萬元，王鈺婷主播在節目中提問「除了1億元給市府，還要100萬給柯文哲？」劉志原接著答「對」，但林命群給100萬元卻被嫌少，因此加碼到200萬元，林命群當時並向邱表示不會支持柯文哲。

劉志原在節目中表示，林命群給柯文哲200萬元時，是在中泰賓館與台北市政府有業務往來時，柯文哲去索取了這200萬元，林命群給了200萬，也沒有獲得優惠，最後還是依台北市政府要求，將還沒執行完的住房回饋改為1.3億元現金給台北市政府。

劉志原指出，還好林命群沒有取得任何優惠，否則恐成為行賄罪被告，而如今，林命群成了被政治人物勒索的準被害人，林命群後來也對京華城案表示不公平，因為自己的中泰賓館回饋了100億給市府還要加上住房回饋，卻只拿到452%容積率，但京華城卻拿到高達840%，劉志原認為這是一條牛被剝2層皮，柯文哲口中常喊清清白白、公平，但卻做如此不公平的事。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

