柯文哲長住嘉市、黃國昌瞄準新北 鄭麗文：藍白協調共推人選

鄭麗文稱2026藍白協調共推人選。李政龍攝



台灣民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨創黨主席柯文哲昨宣布將擔任張啓楷競選總幹事，將「Long Stay」嘉義市，國民黨主席鄭麗文今（4日）表示，國民黨積極黨內協調，密集內部溝通，按照既定步驟走，未來一定會藍白程序上的協調，最後順利推出藍白共同接受人選。

至於民眾黨主席黃國昌瞄準2026新北市長選舉，稱如果國民黨由台北市副市長李四川等出線，他絕對不扯後腿、全力輔選，柯文哲並未堅持新北自提人選。鄭麗文說，她個人感覺，藍白合已釋出最大誠意、善意，不論與黃國昌溝通、兩黨智庫對接都非常順暢。

鄭麗文表示，她再次感佩黃國昌的高度，放下一黨之私，尋求最大公約數，目標2026勝選、2028下架總統賴清德，黃國昌與國民黨都有同樣認知，盼替選民提出最佳人選，也都會全力輔選，贏得大選。

