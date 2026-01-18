柯文哲開嗆蔣萬安！轟「營養午餐騙選票是民粹」 北市府回應酸爆了

政治中心／林昀萱報導

台北市長蔣萬安任內推「生生喝鮮奶」設籍北市2至12歲學齡兒童可於每週領1瓶鮮奶，日前更宣布營養午餐免費，基隆、台中、高雄、台南等縣市也紛紛跟進。民眾黨創黨主席柯文哲批評，這基本上就是民粹政治「騙選票」，強調自己堅決反對「生生喝鮮奶」政策，因為這可能導致小孩飲食亂掉，沒有意義。對此，台北市府也回應了。

民眾黨18日下午舉辦「2026松信夥伴見面會」，針對各縣市政府推動營養午餐免費，柯文哲批評，營養午餐免費的政策基本上就是個民粹政治，如果說這是為了鼓勵生小孩，讓養小孩負擔比較低，「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，只是稅收挪一部分來處理，但如果是要做社會財富重新分配，營養午餐完全免費沒特別有意義。此外，柯文哲也說，自己堅決反對每週喝鮮奶，因為小孩子早上10時喝一杯鮮奶，到了中午就會吃不下飯，導致飲食亂掉，「但這騙選票非常有用，民粹政治，沒有實際上的意義。你也知道騙選票，好啦好啦，要騙就去騙！」

蔣萬安推生生喝鮮奶、營養午餐免費，許多縣市跟進。（圖／翻攝自台北市政府）

對此，台北市府副發言人魏汶萱表示，市府最關心的就是給孩子們充足營養，減輕家庭的養育負擔。並點名柯文哲同黨的新竹市長高虹安以及參選嘉義市長、承諾跟進該政策的黨員張啓楷，「市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括高虹安市長以及張啓楷委員等民意代表」。

