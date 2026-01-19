柯文哲開噴蔣萬安免費營養午餐騙票 秦慧珠嗆「嘴賤」：藍白合最大絆腳石

柯文哲稱免費營養午餐是民粹激怒藍營，秦慧珠痛批柯就是未來藍白合最大的絆腳石。翻攝秦慧珠臉書



年底地方選戰，國民黨及民眾黨力推藍白合，不過前民眾黨主席柯文哲昨卻開噴台北市長蔣萬安推行的免費營養午餐政策是「民粹、騙票」，還要國民黨不要高估自己的實力，國民黨台北市議員秦慧珠今（1/19）忍不住痛批，柯文哲是藍白合最大的絆腳石、嘴賤、不厚道。

柯文哲昨出席民眾黨台北市黨部舉辦的「2026松信夥伴見面會」，他提到，很多人在大罷免是為了救他才去投票，才會有32:0的結果，國民黨不要太高估自己的實力，隨後嗆蔣萬安，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，如果蔣萬安要這麼做，就要說此舉要鼓勵民眾生小孩，讓生小孩負擔變低，他進一步對蔣萬安說，「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦可以接受，這政策不是特別有意義。」

秦慧珠今天受訪時痛批柯文哲「尖酸刻薄」、「不厚道」，而且以藍白合的角度看，柯文哲也不識大體，其他縣市包括民眾黨新竹市長高虹安、立委張啓楷也認同，都以蔣萬安的政策為範本，難道柯文哲要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎？柯文哲若做不到，就是耍嘴皮子，

秦慧珠強調，今年是選舉年，在藍白合的大前提下請柯文哲自重，不要嘴賤隨便亂講話。至於國民黨反罷免成功，柯文哲自認是因為很多人要救他才出門投票，秦慧珠更反嗆柯文哲「自大」，完全無法接受這樣的推論，未來藍白合的日子裡，柯文哲會是最大的絆腳石，請柯不要再胡說八道了。

