柯文哲開庭哽咽「突點名他」！心酸提「陳佩琪跪著擦地」：我們家沒佣人

台北地方法院今（23日）續審政治獻金相關案件，下午庭訊階段由柯文哲與辯護律師進行答辯。柯文哲在庭上進行約40分鐘的最後陳述，除重申過往立場，質疑檢方與特定媒體互動過於密切外，也指出京華城案波及過多無辜人士，並再次強調自己從未將政治獻金挪作私用，柯文哲回憶遭羈押期間，在拘留室內聽到隔壁的彭振聲持續嘔吐，談及此處一度哽咽；另提及擔任台北市長時，某晚返家看到妻子陳佩琪趴在地上擦拭地板的畫面，也忍不住落淚。

根據《三立新聞網》報導，柯文哲在庭上表示，眼下對民進黨怨氣最深的人其實不是他本人，而是妻子陳佩琪。他也提到，京華城案中遭牽連的李文宗、彭振聲、邵琇珮與陳俊源，相關案件皆由同一名檢察官林俊言負責偵辦。柯文哲回憶首次被關押在法院拘留室時，聽見隔壁房間的彭振聲不斷嘔吐，因對方患有低血鈉症，卻只能進食麵包與含糖飲料，談及此處一度哽咽，認為如果把彭振聲關久一點，可能會出事「他可能死在裡面」。

柯文哲提到，自己一向生活簡單節省，擔任台北市長期間，有晚深夜十點多返家，一開門便看見妻子陳佩琪跪在地上擦拭地板，並哽咽：「我們家沒有佣人！」。說到這一幕時，他情緒湧上、臉色泛紅落淚，書記官見狀立即遞上面紙。針對政治獻金案，柯文哲指出，檢方起訴並求刑13年6月，甚至將KP秀的票房收入一併認定為侵占行為。他直言，這樣的指控或許在輿論與政論節目上具有話題性，卻完全偏離重點，真正該被檢視的是政治獻金是否依法使用，而非爭論其屬於個人或國家。

柯文哲強調，他從未主張政治獻金是私人財產，所有捐款皆來自支持者，目的在於支持民眾黨與第三勢力的發展。他表示，相關單位動用國家機器調查長達一年，不僅全面清查他與妻子陳佩琪及三名子女的帳戶，連住家、辦公室、黨部、助理住處都遭搜索。甚至連結婚時母親贈送給妻子的首飾、兒子滿月的金手環也被列入清查範圍，連失智多年的岳母及已過世多年的岳父帳戶也未放過。

對於起訴書主張政治獻金屬於國家，柯文哲反問，若依此邏輯，2024年總統大選結束後，其他候選人是否也應一併接受同樣標準的偵辦？他指出，政治獻金依法本就可用於人事支出、政黨經營、宣傳與選舉活動，制度相同，為何到他身上卻被視為違法，質疑所謂的「公平」是否只針對他一人。柯文哲也請求法官在審理時，能綜合考量台灣過去十多年選舉實務、社會普遍認知與主管機關見解。他表示，民眾黨作為新興政黨確實仍有進步空間，但絕非惡意行事，更未將政治獻金挪作私人用途。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

