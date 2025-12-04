柯文哲開直播談1.25兆軍購！轟花錢買不到和平：抗中只是手段不是目的

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（4）日晚間與民眾黨主席黃國昌一同在YT直播，柯文哲在直播中，針對1.25兆國防特別預算與兩岸關係表達看法。柯文哲說，和平才是目的，戰爭目的也是和平，不是目的，抗中保台，保台才是目的，抗中只是手段之一，而且花錢也沒辦法買到和平。

柯文哲今天在YT開直播。（圖／柯文哲YT）

柯文哲說，就像他以前辦雙城論壇，該做還是要做，他當時想說，台灣大陸間還是要有交往，美蘇冷戰還是要有熱線，還是要有聯絡管道，不然誤判就麻煩。他也知道做這沒好處，但有時候該做就做。

廣告 廣告

柯文哲表示，老實講，這幾天，我們很快就要面對1.25兆的問題，綠說要買藍說不買，壓力就在民眾黨上，他覺得未來一兩個月，這是黃國昌要處理最大的危機。

黃國昌說，明年國防一般預算，明年加起來九千多億，還沒到特別預算，1.25兆，送來的看到特別條例只有一張紙，現在計劃書還沒送來，只有7個條文，所以對民眾黨來講，這麼大筆的錢會不會排擠社福支出？而要買什麼、能不能如期拿到，這是政府要說清楚的。

柯文哲說，台海還是要小心，打起來不得了，烏克蘭應該年輕人死不少，國家至少一半廢墟了，所以說和平才是目的，戰爭目的也是和平，不是目的，抗中保台，保台才是目的，抗中只是手段之一。這是他目前看到，而且花錢也沒辦法買到和平，一開始他就不贊成特別預算，F16-V花錢沒來，海鯤號潛艦還沒潛下去，現在又1.25兆。要向國際社會表達防禦決心，但錢還是要合理的花，大家還是希望維持現狀才是最大公約數。



更多FTNN新聞網報導

台智光案北市警局一審敗訴要陪5312萬 蔣萬安：一定提上訴

李四川表態願參與黨內初選 黃國昌稱好事：尊重國民黨程序

柯文哲交保後首次！黃國昌與柯今晚同台喊準備好了 網酸：準備好去土城？

