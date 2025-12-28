柯文哲開講污辱台灣人智商！許美華揭「唯一合理情況」：把小草當白痴

政治中心／林昀萱報導

前民眾黨主席柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替民眾黨主席黃國昌參選2026新北市長備戰。前民眾黨主席柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓，他在致詞時稱「花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，一席話不僅引起多名會計師怒轟，科技專家許美華也痛批「公然侮辱台灣社會大眾的智商」、「把小草當白痴」。

柯文哲助講時委屈表示，去年8月沒有想到說，「我們有花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，當時就在媒體上鬧很大。「其實我們當時也很害怕你知道嗎？奇怪，是不是內部有人污了錢了，不過後來查一查發現還好，帳目、錢都沒有問題，只是帳目亂掉了。所以在整理好帳目後，我們就出來開記者會。」

許美華28日深夜在臉書表示：「一直懶得寫柯文哲，因為他為自己A錢（aka 貪污）辯解的所有理由，只要有點社會經驗和正常判斷力，都會聽不下去。這兩天他又故技重施，把自己政治獻金違法挪用被抓包，推到會計師身上，實在是公然侮辱台灣社會大眾的智商，難道柯文哲真的有信心，小草都是沒出過社會、商業經營知識零分的一群高能兒？」她指出，柯文哲說的「調整帳目」，其實就是「做假帳」。柯文哲一席話的意思是，同樣被列為被告的涉案會計師「端木正」，自己擅自幫民眾黨做假帳。

柯文哲黃國昌出席「為新北應援× DO THE BEST」活動。（圖／翻攝畫面）

許美華直言，多年下來自己處理過許多財會問題、認識許多會計師，從沒聽過有會計師會在客戶不知情的情況下，為客戶調整帳目、做假帳。「我只聽過，有客戶要求會計師幫忙做（假）帳、或是出具無保留意見書、意圖掩蓋真實情況，卻被會計師拒絕的案例，但從來沒有聽過相反的劇情。答案很簡單，哪個正常的會計師，會願意冒著丟掉自己會計師資格、甚至違法被抓被關的風險，幫客戶承擔這樣的嚴重風險？會計師記帳、簽證，像民眾黨這種收支單純、帳務不複雜的公司、組織，正常行情一個月頂多幾萬到十幾萬，一年才收你多少錢，值得嗎？」

許美華繼續質疑：「端木正幹嘛要冒自己職業生命幫你調整帳目、做假帳？唯一合理情況是，他也是共犯。端木正如果是共犯，他調整帳目的唯一理由，就是為了幫民眾黨和阿北的怪異金流做窗飾（window dressing ）」、「而且，他做這些事，柯文哲自己不見得一定清楚，但他身邊處理錢事的人一定知道；結果柯文哲還在裝無辜、裝老實抱怨被會計師害了，真的是把小草當白ㄔ（痴）。」針對幫柯文哲喊冤「阿北清清白白」的小草，許美華也稱是「一群聽不懂法律定義的法盲」：「小草的邏輯很簡單，阿北收那些錢，就是支持者要給他的，不管是在辦公室踩飛輪收300萬、或是在地下停車場、或是直接拿去付辦公室裝潢費，都是人家甘願給阿北的政治獻金，那就是阿北的錢啊！」

許美華強調，政治獻金必須按照規定公開、申報，捐獻時間、用途也有明確規範，非選舉期間不能收受政治獻金，否則就是違法。「我真的不理解，為什麼到現在，還有正常人可以為他明顯違法的收錢行為辯解？只能說，到現在還相信『阿北清清白白、受政治迫害』的人，已經不是什麼政治立場了，這不是盲目崇拜信神、就是頭腦有問題，自己選一個。」

