柯文哲開講1句話「惹怒20年資歷會計師」！嗆：公然唬爛

政治中心／綜合報導

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲，過去因弊案纏身，加上選舉期間帳目不清，讓他捲入司法風暴。如今柯文哲於27日出席現任黨主席黃國昌在新北新莊區的造勢活動助講，提到過往帳目問題時，柯文哲聲稱：「花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，引發外界譁然，更有資深會計師不滿，批評柯文哲根本是公然唬爛。





柯文哲在宣講過程中，提及自身過往競選期間的帳目問題，他表示：「其實我們也沒有想到，花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目。」此話讓一名資歷20年的會計師大為不滿，並在 Threads 上開嗆：「從事會計20年，我只想說，1. 會計師事務所不可能會主動幫你做假帳，因為他不是主要得益者，所以你不要公然唬爛，騙一些沒有知識的人；2. 我一定會幫你們拉票，只要誰能贏過黃國昌，就一定投那個人，投藍投綠我都沒意見，我就是不想看到白蓮教在那邊秀下限，真的是台灣最爛的政黨無誤。」



廣告 廣告

柯文哲開講1句話「惹怒20年資歷會計師」！嗆「最爛政黨」：公然唬爛

柯文哲在競選總統失利後，競總帳目被控有做假帳疑慮。（圖／民視新聞資料照）

不少會計從業人員也認同此說法，直言：「我在會計師事務所工作超過12年，不太可能會有會計師在沒有對價關係下，冒著執照被廢止、失業，甚至被判重刑的高風險幫客戶做假帳」、「沒有一間會計師事務所敢做假帳」、「他的會計師端木正怎麼吞得下去？」、「哪一個會計師會賭上年收入上百萬，甚至可能上千萬的執照，去幫一個只給幾萬塊作帳費的客戶做假帳？」、「我很好奇下次選舉，是否還會有會計師願意接民眾黨的案子，他們恐怕不花大錢，是找不到願意做的會計師了」、「做他們家的帳，真的要很有勇氣」。









原文出處：柯文哲開講1句話「惹怒20年資歷會計師」！嗆「最爛政黨」：公然唬爛

更多民視新聞報導

黃國昌出戰新北！陳智菡讚1特質讓網笑翻：不要懷疑他決心

館長終於落地生根？中國「直播首戰」：20分鐘破8位數

藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」

