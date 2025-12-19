柯文哲陪坐全場10小時！稱公務員「認罪是認輸」：3個月後真相水落石出

京華城弊案辯論，前台北市長柯文哲結束旁聽，午休至地下室用餐。(記者田裕華攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今針對京華城弊案展開馬拉松式辯論程序，自上午9時30分一路審理至晚間7時才結束，儘管今日並未傳喚柯文哲，但他仍由律師鄭深元陪同全天候聽訟。他庭後感嘆，基層文官過去對市政貢獻良多，如今卻深陷司法漩渦，並指公務員因不堪訴訟壓力選擇認罪，本質上是「認輸」而非認錯，更放話三個月後庭訊影像公開，真相將交由公評。

柯文哲說，這些出庭作證的公務員過去在市府任內都相當認真，對台北市政發展有實質貢獻，卻仍遭到司法追訴，令他感到不平。他直言，有些人即便面臨壓力，仍選擇站出來捍衛文官尊嚴，「不可能為了求生存就低頭」。

廣告 廣告

柯文哲也感嘆，過往確實有人因不堪司法壓力而選擇認罪，「但那不一定是認罪，而是認輸」，只是無法承受長時間的偵辦與訴訟壓迫。他強調，無論如何，仍希望替這些公務員加油打氣。

柯文哲更強調，「不要把手伸進司法，就讓司法正常運作就好」。他並提到，儘管今日庭訊未進行法庭直播，但相關影像資料終將依法公開，「跑得了和尚跑不了廟」。

最後，柯文哲僅表示「這些所有的影片3個月後都會公布，到時候就會更清楚，台灣社會就知道到底發生什麼事，所以真相終究最後還是會出來」，便在支持者的歡呼下乘車離去。

柯文哲感嘆，過往確實有人因不堪司法壓力而選擇認罪，「但那不一定是認罪，而是認輸」。(記者劉詠韻攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯案大辯論傳喚彭振聲等3名前北市府官員 柯文哲不請自來「盯場」

點名檢察官林俊言「先射箭再畫靶」 黃景茂自認遭拷問：我很委屈

京華城案2被告辯結 柯文哲喊難過：每個「受害者」都在講他們的故事

立法程序有重大瑕疵並違反權力分立原則 憲法法庭判決憲訴法修正案違憲

