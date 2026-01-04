柯文哲陪張啓楷嘉市拜廟遇抗議（2） (圖)
民眾黨前主席柯文哲4日陪黨籍立委張啓楷參拜嘉義市城隍廟，民進黨立委蔡其昌助理曾奕豪（右）與基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤（左）到場抗議，兩人說張啓楷卡中央預算還要拚地方選舉，不配選嘉義市長。
中央社記者蔡智明攝 115年1月4日
