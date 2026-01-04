柯文哲陪張啓楷嘉市拜廟 民眾抗議卡預算一度混亂

（中央社記者蔡智明嘉義市4日電）民眾黨前主席柯文哲今天陪立委張啓楷參拜嘉義市城隍廟遇抗議，民眾舉標語質疑張啓楷政治誠信、卡中央預算還要拚地方選舉，引起民眾黨支持者反擊；警方及時阻隔，紛爭未擴大。

欲參選嘉義市議員的民進黨立委蔡其昌助理曾奕豪與基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤，手舉「預算到不位，市長你不配」、「藍白卡國會、市政真的會？」的抗議標語，在柯文哲、張啓楷參拜城隍廟時大聲抗議張啓楷不配選市長；在場民眾黨支持者見狀與其對罵，並動手搶抗議標語，場面一度混亂。

曾奕豪與翁渙瑤接受媒體聯訪說，115年度中央政府總預算至今未完成審議，已對嘉義市多項重大建設的推動造成負面影響；但張啓楷卻一邊在立法院卡關總預算，一邊表態投入嘉義市長選舉，政治立場前後矛盾，嘉義市民難以接受。

對此，張啓楷回應說，「解鈴還需擊鈴人」，是否審總預算的關鍵是在總統賴清德手上，是因為中央總預算少編新台幣69億給嘉義市，砍了長輩的薪水、小孩子營養午餐的錢；另外，軍人加薪、警消人員退休金該給的編足了，預算馬上就審。

柯文哲與張啓楷連兩天在嘉義市掃街，今天上午在永和市場與東市場爭取民眾支持，並參拜大天宮與城隍廟。張啓楷說，假日柯文哲都儘量會在嘉義市long stay，因為民眾反映非常熱烈；並強調，柯文哲不是掛名總幹事，而是他競選總部實際的總幹事。

至於嘉義市長參選人藍白是否會整合，張啓楷說，他相信國民黨、民眾黨已有共識、並展現誠意，很快藍白就會共同推出一個人，藍白合在嘉義市很有機會贏得市長選舉。（編輯：陳仁華）1150104