柯文哲陪張啓楷掃街 稱民眾黨「關鍵一戰」在嘉義市

台灣民眾黨前主席柯文哲今（3）日赴嘉義市與幫立委張啓楷掃街拜票，強調「打氣滿滿，勢在必得」，並將嘉義市定調為民眾黨「關鍵的一戰」。柯文哲當場預告下週將再次前往嘉義市，強力拉抬張啓楷聲勢，呼籲支持者給予最大支持。

柯文哲赴嘉義市幫張啓楷站台。（圖／中天新聞）

台灣民眾黨已經確定提名張啓楷為嘉義市長參選人，今日由前主席柯文哲偕同掃街拜票。柯文哲受訪時表示，此行最主要的任務就是為張啓楷加油打氣。他強調嘉義是「民主聖地」，對台灣民眾黨而言是非常重要的選區，因此必須全力以赴。

柯文哲與張啓楷在嘉義市掃街拜票。（圖／中天新聞）

為展現對嘉義選區的重視，柯文哲當場承諾下週將再次前往嘉義輔選。他向現場支持者喊話，拜託大家給張啓楷最大的支持，並以「打氣滿滿，勢在必得」為團隊打氣，展現民眾黨志在必得的決心。

