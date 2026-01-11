柯文哲雙標？陳昭姿因代孕條款免辭立委 稱「沒想到拖那麼久還沒完成」

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨立院黨團幹事長陳昭姿因前黨魁柯文哲對她離職條件留有但書，必須在任內通過代理孕母法案再辭職，因此不受柯文哲先前設定立委「兩年條款」限制，引發爭議。對此，柯文哲今（11）日下午受訪表示「沒想到一個簡單的民生議題，怎麼會拖那麼久還沒完成。」

柯文哲擔任民眾黨嘉義市長參選人張啓楷的競選總幹事，今日下午與張啓楷一同拜訪國民黨嘉義市議員陳家平，向其感謝日前願意成全大局，進一步宣布退出藍營嘉義市長初選；事後柯文哲接受媒體聯訪，針對陳昭姿的代孕條款的問題，柯文哲則表示，其實所有這一切，當天在民眾黨團開記者會已經完整說明過，所以不需要再重複說明。

話鋒一轉，柯文哲稱，雖然民眾黨有兩年條款，但是當時的確有給陳昭姿但書，因為陳昭姿畢生心願就是通過代理孕母法案，「只是我也沒想到一個簡單的民生議題，怎麼會拖那麼久還沒完成？這也反應目前台灣社會太嚴重，希望透過民生議題討論降低朝野對立」。

柯又稱，民眾黨不會隨便講一講，而且做什麼事情按照SOP，包含撰寫文字， 因此這件事情還是照SOP，「民眾黨是一個說到做到的政黨，意思就是說答應人家的會盡全力完成，因為據我所知賴清德也答應過陳昭姿，可是講一講就不了了之」。

最後柯文哲說：「我答應一定盡全力完成，雖然我也不認為那是我的責任，因為那一整年我都在坐牢，根本沒辦法幫她（陳昭姿），但是在還有時間的範圍內，一定會盡速完成，也希望達到陳昭姿畢生心願，把這個事情可以完美的結束」。

