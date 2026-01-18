柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動

陳佩琪常透露臉書表達心境。（圖／翻攝臉書／陳佩琪）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日再度於臉書發文，直言對司法體系長期的不滿與疑惑，並坦言即便深夜仍會起身書寫，只為發聲提問，但感嘆「寫再多、問再多，也沒有人理我」。她強調，柯文哲長期遭受羈押與延押，質疑是否受到不公平對待，更憂心其人權與尊嚴遭到踐踏。另外，陳佩琪也罕見曬出兒子柯傅堯的照片，並分享父子倆的互動。

陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能露出茫然表情，不知原因為何。

陳佩琪也回顧過去一年間，她曾多次在媒體與臉書上提出質疑，包括台北看守所環境問題與家庭資產遭限制使用的情形。她表示，曾提及北所內有老鼠出沒，僅此一事獲得回應，北所坦承建物老舊，並已盡力改善。至於其年邁母親帳戶遭限制使用一事，北檢回應「並未扣押柯氏夫妻帳戶」，她則解釋當時僅是希望能使用母親帳戶以應急繳費，未料此事也遭誤解放大。

更令她不滿的是，針對柯文哲遭控公益侵占的案件，陳佩琪質疑為何未見北檢同樣查辦其他總統候選人與相關公司，例如「扁帽工廠」、「小英商號」、「賴桑小舖」等。她指出，若依相同標準判定，其餘三人應「罪加好幾等」，並質問：「這些公司的盈餘最後進了誰的口袋？」

柯文哲兒子柯傅堯罕見露面。（圖／翻攝臉書／陳佩琪）

除針對司法表達不滿外，陳佩琪也難得分享家庭生活。她貼出一張柯文哲與兒子柯傅堯一同用餐的照片，場面溫馨。她透露，兒子去年十月自東京大學博士班畢業後已返台工作，並曾向父親展示厚重的博士論文，結果柯文哲「沒翻兩頁就投降」，直呼看不懂，讓她直言「真是隔行如隔山」。

