無罪復職又獲藍營禮讓！高虹安被看好「無敵星星拚連任」 侯漢廷曝最大隱憂

新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金；值得一提的是，隨著高虹安復職，國民黨隨即表態禮讓、支持高虹安爭取連任。新黨台北市議員侯漢廷提醒，選民不要因為「太穩了」就不出門投票。

侯漢廷在《千秋萬事》節目中表示，隨著高虹安無罪復職，爭取連任成為即將到來的挑戰之一，而高虹安挺過罷免、撐過官司，加上獲得國民黨禮讓競選連任，無異於吃了無敵星星，應該不會有太大的障礙。

不過侯漢廷也表示，藍白在北台灣選區氣勢較強，無論是聲量居高不下、被點名參選新北市的台北市副市長李四川，還是尋求連任的台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，以及現在的新竹市長高虹安，都有一項共同隱憂，那就是「太穩了」。侯漢廷解釋，就像國民黨前主席朱立倫2010年參選新北市長時，就因為被認定「穩贏」而降低支持者的投票意願，導致朱立倫險些敗給游錫堃。

侯漢廷提醒，即便局勢看起來非常穩定，仍要踴躍出門投票，才不會導致「被逆轉」的悲劇發生。

