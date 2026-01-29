柯文哲頻嗆國民黨 吳子嘉喊他忘1事：膽子比老鼠還小

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲最近動作頻頻，不只常在公開場合批評國民黨、評論藍白合作議題，如今還當上國家治理學院院長，引發熱議。媒體人吳子嘉直言，柯文哲還想要影響台灣政治，但柯忘記了自身的行情；他也狠酸柯「怕關怕死了，膽子比老鼠膽子還要小」。

吳子嘉28日開直播談論時政，對於有網友提問「柯文哲為何動作多多？不擔心官司定讞嗎？」，他回應，柯文哲沒有能力擔心，柯自視過高，柯近期還找了戰國策的吳春城研究如何用抖音發展小草，可以說是相當活躍。

吳子嘉指出，柯文哲仍想要影響台灣政治，但柯忘記了，人有所謂的行情，柯在當總統候選人時是一個高度，當台北市長時又是一個高度，現在當一個「被告」則變成了困難，柯錯把被告當總統候選人，所以現在整個民眾黨被柯給扭曲、弄成亂七八糟。

吳子嘉認為，柯文哲已經不是眾人值得討論的對象，「他不用擔心定讞，他是一定會定讞」，只是時間的事情，柯擔心也沒有用，柯現在每天晚上8點一到都會因為電子腳鐐感到很害怕，管制單位還會打電話確認柯的位置；他還透露，柯文哲都非常準時，只要電子腳鐐一叫就趕快要回家，「他怕關怕死了，膽子比老鼠膽子還要小，很沒膽啦」。

