柯文哲頻嗆藍營「向綠營示好換官司輕判」吳子嘉：膽子比老鼠還小

民眾黨前主席柯文哲。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉入京華城收賄、圖利、政治獻金假帳案及公益侵占、背信等多項弊案遭起訴，被求刑28年6月，交保後不只常在公開場合批評國民黨、評論藍白合作議題，還當上民眾黨國家治理學院院長，引發議論。媒體人吳子嘉直言，柯文哲還想要影響台灣政治，但柯文哲忘記了自己的行情；他也譏諷柯文哲「怕關怕死了，膽子比老鼠膽子還要小」。

吳子嘉開直播談論時政，對於有網友提問「柯文哲為何動作多多？不擔心官司定讞嗎？」柯文哲仍想要影響台灣政治，但柯文哲忘記了，人有所謂的行情，柯文哲在當總統候選人時是一個高度，當台北市長時又是一個高度，現在當一個「被告」則變成了困難，柯文哲錯把被告當總統候選人，所以現在整個民眾黨被柯文哲給扭曲、弄成亂七八糟。

吳子嘉認為，柯文哲已經不是眾人值得討論的對象，柯文哲不用擔心定讞，一定會定讞，只是時間的事情，擔心也沒有用，柯文哲現在每天晚上8點一到都會因為電子腳鐐感到很害怕，管制單位還會打電話確認柯文哲的位置，柯文哲都非常準時，只要電子腳鐐一叫就趕快要回家，柯文哲「怕關怕死了，膽子比老鼠膽子還要小，很沒膽啦」。

柯文哲25日參加青年論壇時坦言曾提議拿代孕換軍購，吳子嘉認為，柯文哲有意藉此向綠營示好，換取自己的官司少判一點、關的時候舒服一點，但賴清德總統根本不希望和藍白有和解的空間，如果有想要軍購預算過關，條件也是跟藍營談，不需要跟柯文哲談。柯文哲自私到自以為有空間，事實上是在破壞藍白合，民眾黨的根基也會一起被毀。

