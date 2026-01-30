柯文哲頻嗆藍營！吳子嘉喊「忘了1事」酸爆

▲資深媒體人吳子嘉認為，柯文哲忘記自己的行情，還想影響台灣政治。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲最近頻在公開場合批評國民黨，有人問及資深媒體人吳子嘉，「柯文哲為何動作多多？不擔心官司定讞嗎？」，吳則回應道，柯文哲忘記自己的行情，其實「怕關怕死了，膽子比老鼠膽子還要小」。

有網友在吳子嘉28日開直播時，提問「柯文哲為何動作多多？不擔心官司定讞嗎？」，吳回道，柯文哲自視過高，仍想要影響台灣政治，近期還找了戰國策的吳春城研究如何用抖音發展小草，可以說是相當活躍。

吳子嘉直言，柯文哲忘記了，人有所謂的行情，柯在當總統候選人時是一個高度，當台北市長時又是一個高度，現在當一個「被告」，已經不是眾人值得討論的對象，把整個民眾黨給扭曲、弄得亂七八糟。

吳子嘉認為，柯文哲一定會定讞，只是時間的事情，柯擔心也沒有用，柯現在每天晚上8點一到都會因為電子腳鐐感到害怕，管制單位還會打電話確認柯的位置；吳透露，柯文哲非常準時，只要電子腳鐐一叫就趕快要回家，「他怕關怕死了，膽子比老鼠膽子還要小，很沒膽啦」。

