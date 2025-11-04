柯文哲餐桌上火冒三丈！陳佩琪曝「中央卡蛋」讓他好生氣：民進黨的邪惡無法想像

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，其妻子陳佩琪今（4）日在臉書發文提到，柯文哲有天在餐桌上火冒三丈，稱中央卡南門中繼市場、卡他大巨蛋的開幕，直到他們自己台北市長選輸了， 才心不甘情不願蓋了章，讓她怒嗆「民進黨的黑心和邪惡真不是一般人能夠想像的」。



陳佩琪表示，記得柯文哲當台北市長時， 很在意南門中繼市場的生意好不好，還常要她去幫忙拍宣傳廣告， 後來原大樓改建完畢、市場搬回原址，空出來的中繼市場，柯說規劃要讓東門市場改建時使用，結果地是中央的， 中央說要收回自己使用，還說規劃都做好了，收回後沒三兩下就拆個精光。

陳佩琪說，結果呢？ 幾年過去了，一塊地空盪盪地晾在那裏， 任憑風吹、日曬、雨淋兼長野草，反正寧願再怎麼廢， 就是不讓台北市使用， 那天餐桌上跟柯文哲談到這個，他不由得火冒三丈。

陳佩琪提到，柯文哲說更氣的還有這個，為了卡他大巨蛋的開幕，一個防火避難設備的審查章不蓋就是不蓋，拖了他1年10個月， 直到他們自己台北市長選輸了， 才心不甘情不願蓋了章、讓下一任新市長去開幕。這兩件事情，當時的內政部長和行政院長是誰，大家可以去查一下。

陳佩琪怒批，「民進黨的黑心和邪惡真不是一般人能夠想像的，他們的眼界、肚量和心思就只有這樣，就是他們自己的權位和利益， 不只對付先生主政的台北市，甚至在中央掌權後，把台灣下一代的路愈走愈窄，愈走愈困難，民進黨到底要把這個國家、社會惡搞撕裂到甚麼程度、才肯罷休呢？台灣人醒醒吧，此生永遠不要再投民進黨！」

