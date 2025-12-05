柯文哲首認了「不雅片」是舒淇！遭黃國昌追問出「私下喜好」

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院去年3月首度提訊時，柯當庭指控檢察官以「USB不雅片」威脅認罪；後來媒體人黃揚明更爆料不雅片內容，其實是女星舒淇、徐若瑄早期大尺度寫真集，一度引發不小討論。羈押1年多後獲交保的柯文哲，昨（4日）和現任黨主席黃國昌開直播時，首度證實確實是舒淇，坦承是「很久以前」；黃國昌聽了也不禁笑出來。

柯文哲昨（4日）直播回想起當時搜索狀況，坦言起初聽到檢方要查時還心想「開什麼玩笑？我連容積率840%我都不知道」，沒想到後續被檢方兵分54路大搜索，包括台玻大樓、助理住處等，「我算一算，當時他（檢方）大概抄了應該有60幾個地方」。柯文哲感嘆，後來才知道一般檢察官要求開搜索票，法官大多不會拒絕，「而且故事他們編嘛，法官也沒有辦法去跟他一一求證」，認為檢方這種行為就是「騙票」、找個理由搜索。

廣告 廣告

柯文哲首鬆口「不雅片女主」是舒淇！黃國昌秒追問「私下喜好」認了：很久以前

黃國昌（左）當場追問柯文哲（右），「你喜歡舒淇哦？」（圖／翻攝「柯文哲」YouTube）

柯文哲也說，事後曾查看聲請搜索票的理由，「沒有一個是真的」，而且發現檢方搜索時，非常強調要搜索USB、電腦、手機，要查看金流及家裡有沒有放錢。對於不雅片傳聞，柯文哲也首度鬆口曝光內容，「所以他（檢方）那時候說我有不雅影片，我就奇怪怎麼會有，搞到最後原來是舒淇的！」說完後忍不住大笑，黃國昌笑虧「你喜歡舒淇哦？」柯文哲則回：「那很久以前、很久以前的。」2人當場笑出來，柯文哲之後馬上結束話題，「好了好了好了。」

柯文哲首鬆口「不雅片女主」是舒淇！黃國昌秒追問「私下喜好」認了：很久以前

舒淇早期曾拍攝大尺度寫真。（圖／翻攝「sqwhat」IG）

簡單回顧整起事件，柯文哲去年3月指控，檢方有次去看守所找他、並出言威脅「我查你的USB裡面有不雅影片」、「你不認罪我就公開」，柯當場反駁「我們家陳佩琪管很嚴」，強調自己坦蕩蕩；不過遭北檢反駁指不實指控，相關訊問過程，均有錄音錄影，且有辯護人在場，可供檢驗。事後，媒體人黃揚明爆料，「柯文哲硬碟裡的『不雅照』就是寫真集，有舒淇、徐若瑄的那種啦」，提到那個年代很多女星都是從片「脫星」出身再轉型，因此早期多少會拍大尺度寫真。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：柯文哲首鬆口「不雅片女主」是舒淇！黃國昌秒追問「私下喜好」認了：很久以前

更多民視新聞報導

黃捷50歲了？呱吉1圖「釣出本尊揭祕」網驚：看起來好年輕

遭館長「理念不同」切割？黃國昌突「唉一聲」：他心直口快…

蹦闆「業配手遊」收多少？本尊鬆口揭內幕：捨不得拒絕

