柯文哲高調拜會藍綠黨團 張景森：就讓他畢業吧！

前民眾黨主席柯文哲為協助白委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，昨天高調拜會立法院藍綠黨團。（本報資料照片）

前民眾黨主席柯文哲為協助白委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，昨天高調拜會立法院藍綠黨團。前政務委員張景森今（3）天分析指出，柯文哲的動作已把民眾黨帶回關鍵少數，告別民眾黨立院黨團總召黃國昌的中二搗蛋路線，「就讓他畢業吧！他的寫真集我會買一本！」

張景森表示，他一個多月以前就說過，台灣的政治僵局解決，不在賴清德總統一念之間，而是在柯文哲一念之間。柯文哲昨天的動作，已經把民眾黨帶回關鍵的少數，告別黃國昌的中二搗蛋路線，不打算再做國民黨立院黨團總召傅崐萁的小弟，這應該是正確的第一步。

廣告 廣告

張景森奉勸民眾黨團，總預算和軍購特別預算，就事論事，該審就審，該刪就刪，該過就過；大法官、國家通訊傳播委員會（NCC）、中選會、公共電視就人論人，該過就過、該砍就砍。這樣子民眾黨應該會獲得掌聲。他說，黄國昌就是中二個性和小藍路線錯了，「就讓他畢業吧！他的寫真集我會買一本！」

【看原文連結】