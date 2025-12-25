柯文哲麻煩大了！稱政治迫害「脫序行為連環爆」檢求刑28年半

即時中心／黃于庭報導

前民眾黨主席柯文哲京華城弊案纏身，昨（24）日全案辯論終結，一審將於明（2026）年3月26日宣判。檢方指出，柯文哲犯後態度不佳，當庭以不當言語辱罵檢察官、丟擲物品，還在社群平台張貼文章及圖卡，試圖扭曲審判過程、證人證詞等，建請法院判處28年6月。

檢方指出，柯文哲當初以市長權力護航京華城，為其取得百億元不法容積，藉此獲威京集團及主席沈慶京支持，更涉嫌收受賄款；再者，柯明知政治獻金公益性，卻仍侵占他人捐款，試圖以「商業交易」包裝掏空政治獻金，其無視法治可見一斑。

至於柯文哲犯後態度，檢方痛斥，他於偵審程序期間一再稱「政治迫害」、「政治偵防」等語，多次當庭以不當言語辱罵檢察官、丟擲物品；不僅如此，還以自身名義在社群平台張貼文章及圖卡，試圖扭曲審判過程、證人證詞，或是攻擊檢察官、法官及對自己不利的證人，更縱容支持者包圍地檢署、網路發文恐嚇等。

前民眾黨主席柯文哲。

檢方認為，柯文哲這種不尊重司法的做法，包括檢察官在內，地院、高院法官也都受到高度壓迫。綜上所述，建請法院審酌其犯後態度，判處起訴書當所載28年6月之刑度。

針對沈慶京量刑，檢方表示，他雖多次指控證人林欽榮收賄，惟林到庭時，卻未對此事進行詰問，反而僅在對方不在時控訴，請法院審酌；另台北市議員應曉薇，檢方直指她就是該案「門神」，且收賄金額高於柯文哲，還於議會狀告市長蔣萬安，要求整頓都發局、政風處，請法院一併考量。

