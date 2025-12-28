柯文哲黃國昌合體！學者揭「大復活」策略盤算：鄭麗文傷腦筋

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨27日在新北舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺。文化大學廣告系教授鈕則勳分析柯黃合體的策略盤算，直言這是為柯的大復活進行鋪墊，而藍軍在深水區談藍白合該如何招架，恐要讓國民黨主席鄭麗文傷腦筋。

鈕則勳以「柯黃相互拉抬累積籌碼外也拚大復活」為題發文表示，黃國昌正式宣布參選新北市長，柯文哲到場力挺，柯黃合體除了想形塑強強聯手、相互拉抬的效果外，當然還有幾個策略盤算。

鈕則勳說，黃國昌提早起跑，趁國民黨新北局勢仍然一定程度複雜（李四川已表達意願，但劉和然仍不退）的情況之下，爭取以逸待勞的可能性，順勢補強地方組織的相對弱勢。

鈕則勳認為，柯文哲、黃國昌連手想要擋住國民黨在禮讓特定選區給民眾黨之後，順勢進行談判掛勾策略，向白營討要主導新北市與宜蘭縣合作提名遊戲規則的人情；畢竟黃提早起跑，柯又助陣，也比較能夠強化說「不」的底氣。

鈕則勳也說，這突顯黃國昌及民眾黨選舉照自己的步調走，除強化政黨主體性外，也想建構選舉的主場優勢，擴大自己善於議題操作的利基，拉高聲量，並爭取和藍營的談判籌碼，更要建構「軟硬兼施」戰術應用的格局。

鈕則勳解釋，「亦即就是藍營你讓我特定選區，我很感謝，但一碼歸一碼，新北市與宜蘭縣這些有待藍白合的選區，我白營未必全無優勢，當然也想傳達『我會堅守不讓』的強硬訊息，看看藍軍如何提對案或釋出資源交換」。

「為柯P的大復活進行持續的鋪墊」！鈕則勳強調，從柯黄第一次合體直播，到柯文哲的土城十講啟動，再到柯幫黃國昌站台，相關動作除了為柯的政治能量保溫與加溫之外，也在醞釀柯更具震撼力的大復活。基於此，藍軍在深水區談藍白合，到底要如何招架才能穩站上風，恐怕要讓黨主席鄭麗文傷腦筋了。

