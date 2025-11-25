柯文哲黃國昌急拍片裝熟？媒體人：「雙太陽」戲碼越演越假

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（25）日將出訪日本，前主席柯文哲24日晚間貼出一段短影片，自曝「班師回朝」、「今天來黨部走走」。這段期間，外界也對於兩任主席之間的互動，有各種不同的討論，柯文哲比喻，兩個太陽，比沒有太陽好；媒體人詹凌瑀則說，急著拍片裝熟？這齣「雙太陽」戲碼越演越假。

詹凌瑀貼出柯文哲影片截圖說，急著拍片裝熟？這齣「雙太陽」戲碼越演越假。（圖／翻攝自詹凌瑀臉書）

詹凌瑀指出，這支影片根本就是「此地無銀三百兩」，她前幾天才剛說柯文哲跟黃國昌在內鬥，他們馬上就急著拍這種「兄友弟恭」的影片來消毒，這反應速度快得反而讓人覺得心虛。如果真的沒事，何必特地拿「兩個太陽」這個詞來解釋？

柯文哲說「怕不夠熱」，這句話真的太好笑了，民眾黨現在的支持度都快蒸發了，他還嫌不夠熱？

詹凌瑀說，這影片擺明就是拍來消毒的。如果柯黃真的感情好，權力分配沒問題，根本不需要特地拍這種尬聊影片來解釋。越是強調什麼，通常就是越缺什麼。

黃國昌要去日本，柯文哲就剛好接手坐鎮，這聽起來哪像是正常的政黨運作？比較像是排班制的保全，你下班我上班，王不見王。

黃國昌這趟去日本，詹凌瑀認為，看與其說是拚外交，不如說是為了避開柯文哲回歸的鋒頭，暫時戰略性撤退吧！畢竟太上皇回來了，現任主席如果不趕快找理由出國透透氣，留在黨部還要被指指點點，那畫面能看嗎？

