柯文哲點名林欽榮、蘇麗瓊是可疑證人 嗆蘇「糾正文看不懂也沒能力寫」

民眾黨前主席柯文哲今赴北院出庭。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案今（11日）起將連續開庭進入言詞辯論，今、明兩天進行提示證據程序，柯文哲點名該案有包括高雄市副市長林欽榮、對京華城案提出糾正的監委蘇麗瓊等2位可疑證人，林欽榮稱用24條申請容積獎勵就犯法，但被發現回高雄修改施行細則，更嗆蘇麗瓊是社工出身，非都市計劃專業，「糾正文不是她寫的，她也沒有能力寫，她也看不懂！」質疑2人都有特定政治立場。

北院今就京華城、政治獻金等案開始提示證據，柯文哲委任律師蕭奕弘爭執認罪被告所有證詞及證據，其中針對蘇麗瓊證詞，他指蘇麗瓊對柯文哲的抱怨筆錄寫滿「一整頁」，對柯有強烈私人恩怨，還提到過去波多野結衣悠遊卡爭議；以及2017年世大運閉幕典禮，柯文哲不想邀時任副總統陳建仁去，還有質疑柯過去常說商人刀叉吃人肉，卻跟商人交好等，顯示她的證詞夾帶諸多職場憤恨。

在提示公訴證據時，柯文哲表示，審判長說過，台灣司法很脆弱，可是有沒有想到，一個普通老百姓面對國家機器是更加脆弱？這一定會變歷史事件，所有相關的人都會在歷史上留名，他還是要很沈痛地問公訴檢察官，真的要為那本起訴書背書嗎？真的要跟檢察官林俊言綁一起？

柯文哲稱，這案子就是有4位可憐認罪者、2位可疑證人，還有目前仍未知的幕後人員，很多很多的無辜受害者，鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源認罪，但錢不是他們出的、捐錢也不是他們決定的、老闆也沒說什麼，朱亞虎認什麼行賄罪？陳俊源也是前四次拒認罪，第五次為生活也不想再浪費時間在這案子上才認罪，花錢消災、罰款換緩刑，所以認罪，剛檢察官說陳俊源是法務人員、了解法律，知道認罪的意義。「檢察官，你知道你講這句話後面的邪惡嗎？你知司法是怎迫害這些老百姓的？

柯文哲提到，都委會前執秘邵琇珮是公認的優秀公務員，至今所有長官都說她很優秀，絕非唯唯諾諾的公務員，為什麼認罪？只不過是檢察官說她有罪，所以她就認罪，但她又想不出哪個地方做錯，只是為了保住公務員的資歷、為苟延殘喘，她在出庭作證後，檢察官不滿意她講的，馬上提出補充理由書第18，只要她有不同的說法，馬上就要起訴她的罪名，結果逼死了台北市前副市長彭振聲的太太。彭振聲為何認罪？不是因為檢察官說他有罪，所以就認罪？可是，彭也認為沒做錯什麼，這四個人認罪，是因為他們已經認知到司法就是要找柯文哲的麻煩，目標就是柯文哲。這些人都不認為自己做錯什麼，可是都屈服於檢察官的壓力，只是為了自保。「天哪！台灣的司法怎麼會變成這樣子？」

柯文哲直言，今天會搞成這大案子，有2位可疑的證人，第一個是林欽榮，有兩個論點被檢察官作為這案子起訴圖利罪的基礎。第一、訴訟期間不可以受理，也不要辦理陳情案；第二、用24條申請容積獎勵就是犯法。

柯文哲說，可是，林欽榮講的這兩條，全跟他自己做的不一樣。林當過台北市副市長，怎麼會不知道說在北市府訴訟還是有繼續在辦理的？因為本來就有減訟、止訟的規定，剛檢察官說，因京華城來訴訟的案子跟陳情案子不一樣，不要緊，回去再找找看，「你放心好了，絕對有」，因為京華城告北市府太多案。

柯文哲提到，至於都市計劃法24條申請容積獎勵，凡走過必留下痕跡，林欽榮在很多地方當過副市長，也當過都委會主委，一條一條拿出來拿出來打他的臉，講的跟做的完全不同，且林欽榮出庭回去高雄十天馬上修改高雄市的施行細則，就是細部計劃可以給容積獎勵，到底是對自己做的事情忘記，還是根本就是來法庭上說謊？

柯文哲表示，還有蘇麗瓊，這是私人恩怨，她也不想在這地方講，但他非常清楚蘇麗瓊是社工，不是都市計劃專業，「那個糾正文不是她寫的，她也沒有能力寫，她也看不懂！」昨天晚上他還在讀筆錄、讀監察院那些公文，監察院提出糾正，一直到113年3月19日，北市府已經是蔣市府，北市府回函的公文還是說，這案子沒有違法的地方，甚至在公益性、對價性都經過都委會討論。

柯文哲直言，如果所有的公務員，除了有特定政治立場的蘇麗瓊跟林欽榮，所有公務員來這裡作證都說這是合法的，憑什麼檢察官說這是非法的？你們也不是都市計劃專業，也不是實務工作人員，就算是違法，奇怪！都委會是獨立行使權責任的機關，你們要告也是告都委會，怎麼去怎麼去告柯文哲？

柯文哲發言到一半，遭審判長提醒，這已超過剛提示的公訴證據的範圍。

柯文哲繼續說，這案子傷害太多無辜的人了，目標是柯文哲，今天威京集團主席沈慶京不管有罪沒罪，他的公司完蛋了，「這是你們要的嗎？」他每次都替同學李文宗喊冤，被羈押11個月，有任何證據？他真的有去碰到京華城案？只是因一通簡訊被關11個月。

柯文哲表示，這案子搞垮整個北市公務員，他知道都發局士氣一蹋糊塗，多少公務員寧可降轉跑到其他單位去？他交保以後，還有公務員跟他講，那段時間大家都開玩笑問說「你被傳訊了沒有？」搞到風聲鶴唳，也不要再什麼證據，單單從這些來作證的證人，4個認罪、2個怪怪的證人，再加上這麼多公務員，你們把整個司法在台灣社會的信任度全部都摧毀掉了。

柯文哲發言後，審判長詢問檢察官有無要表示意見，檢察官說，論告時再表示。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

