柯文哲：台美關稅15%政府需講清楚附加條件 台積電是台灣命脈不能斷送

台灣與美國達成貿易協議，對等關稅降為15%。前台北市長柯文哲今天表示，政府要講清楚附加條件內容，台積電是台灣的命脈，政府不要斷送台灣未來的命脈。

前民眾黨主席柯文哲（左）17日在嘉義受訪時談及台 美對等關稅降為15%一事，柯文哲表示，政府應該要 講清楚附加條件內容。（中央社）

民眾黨主席黃國昌、柯文哲今天下午一起在嘉義 市出席「張啓楷參選嘉義市長」記者會，與民進黨其他立委共同推薦張啓楷。事後，黃國昌、柯文哲接受媒體聯訪。

柯文哲談及台灣與美國達成貿易協議時表示，對等關稅降為15%，目前是與日本、南韓一樣，但其他的附加條件，政府要講清楚，特別是台積電是台灣的命脈，整個台積電要「搬走多少」，政府一定講清楚，不要斷送台灣未來的命脈。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。