柯文哲：高虹安現階段重點回歸市政 恢復民眾黨籍非最重要事

台灣民眾黨創黨主席、國家治理學院院長柯文哲今天接受媒體聯訪，被問及新竹市長高虹安是否會回歸民眾黨，柯文哲說：「高虹安現階段的重點是回歸市政，恢復黨籍並非現階段最重要的事」。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（前中）7日在新竹受訪時被問及新竹市長高虹安是否回歸民眾黨一事，柯文哲表示，當前重點是回歸市政，恢復黨籍非現階段最重要的事。（中央社）





民眾黨青年部、台灣民眾黨新竹黨部2月7、8日在新竹市共同舉辦「2026該你上場：選戰實務培訓營」，今天傍晚到新竹巨城購物中心前廣場，由柯文哲及民眾黨新竹黨部主委邱臣遠等人帶領學員一起進行街頭宣講體驗。



柯文哲於宣講前接受媒體聯訪。媒體詢問高虹安目前為無黨籍，是否會回歸民眾黨？柯文哲說，高虹安現階段的重點是回歸市政，恢復黨籍並非現階段最重要的事，應該讓市政先回到正軌，其他問題之後再說。

廣告 廣告

柯文哲宣講說，此次回新竹除了探望家人，也順便拉抬民眾黨在新竹地區的選情，期盼透過實務示範與觀摩，協助培訓青年與基層志工，為後續選戰累積實戰經驗。

柯文哲說，目前國家治理學院與青年部是聯合作業，未來國家治理學院將以青年培訓作為主要業務，此次選戰實務培訓營為試辦，若成果良好將推廣到各地，作為民眾黨所有候選人招募志工的重要管道。