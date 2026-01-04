柯文哲：不特赦又讓阿扁趴趴走 這不是辦法

（中央社記者蔡智明嘉義市4日電）前總統陳水扁新節目臨時喊卡，民眾黨前主席柯文哲對此表示，「不給特赦又讓阿扁交保（保外就醫）趴趴走，這不是辦法」。

原訂今天上午於鏡電視官網「鏡新聞」首播，由保外就醫中的陳水扁主持的「總統鏡來講」節目臨時喊停。法務部矯正署今天表示，台中監獄依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法駁回。

柯文哲接受媒體聯訪表示，政府「不給特赦又讓阿扁交保（保外就醫）趴趴走，這不是辦法，小英總統不處理，到現在總統賴清德也不處理」。

柯文哲說，民進黨把他關一年就算了，竟還派人

放話「要如法炮製把黃國昌再搞一遍」，如果再用司

法搞民眾黨主席黃國昌，一定實行焦土政策。

另外，媒體提問前行政院政務委員張景森在臉書說「台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間」，柯文哲回應說，張景森是民進黨內很有智慧的人，也是台大土木系的教授，「他講的我都懂」。

但柯文哲認為，今天台灣政壇的紛擾都是賴總統一念之間，「現在怪大彈劾，為何當初要大罷免，你要搞人家，人家現在一定要反撲」；賴總統上任時，如果採取聯合政府的概念，跟在野協調就不會搞到今天這個局面。

柯文哲今天陪同民眾黨立委張啓楷到嘉義市大天宮、城隍廟參拜，並且到永和市場、東市及文化路夜市掃街，拉抬張啓楷參選嘉義市長的聲勢。（編輯：黃名璽）1150104