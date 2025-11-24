柯文哲「不藍不綠」VS黃國昌「逢綠必反」 民進黨：明年2月1日是藍白合攤牌時刻

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌召開藍白合高峰會。（圖片來源／民眾黨提供）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行藍白合高峰會，針對「藍白合」將給台灣政壇產生何種影響，民進黨對此進行多面向分析，認為除非民眾黨願意被國民黨所併吞，願意接受國民黨親中媚共路線，否則藍白能否緊密合作乃言之過早。

民進黨立委林俊憲進一步指出，明年2月1日民眾黨2年條款是否生效將是關鍵，若真的到時候民眾黨立委全部換掉，那表示民眾黨創黨主席柯文哲的實力還在、民眾黨還是柯文哲的；反之，若2年條款沒生效，那就是黃國昌的勝利。

吳思瑤：民眾黨會買單國民黨親中媚共路線？

針對藍白能合作到什麼程度，民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤質疑，國民黨主席鄭麗文走親中媚共路線，並主張一國兩區，民眾黨會全部買單？而國民黨主席黃國昌涉嫌狗仔偷拍以及貪瀆弊案，國民黨也會都背書？她直言，鄭麗文與黃國昌只有政治利害，沒有理念價值，為合作而合作，不會成功。

放眼2026地方大選，吳思瑤亦分析道，若主席一人說了算，藍白的黨內民主何在，更何況除了縣市首長選舉，議員佈局的兩黨競合都一髮動全身，所以鄭麗文與黃國昌都有黨內壓力需要面對。

吳思瑤表示，鄭麗文主席大位還未坐穩，黃國昌主席地位則是搖搖欲墜，若他們個人私相授受、利益交換，難道藍白黨內沒有異見？她進一步說，鄭麗文與黃國昌在政壇都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，「今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。」

柯文哲「不藍不綠」 VS 黃國昌「逢綠必反」

就藍白政策的合作方向，一位綠營人士指出，原本民眾黨創黨主席柯文哲奉行「不藍不綠」路線，甚至嘲諷「垃圾不分藍綠」，以此來追求民眾黨本身的主體性；不過黃國昌接任黨主席之後則是作風丕變，變成與國民黨極為近似的「逢綠必反」路線，並且每每遵從並感謝國民黨立法院黨團總召傅崐萁的領導。

綠營人士因此指出，未來要觀察的是，明年2月1日之後，若黃國昌仍繼續有效領導民眾黨，藍白在政策上就將繼續維持「逢綠必反」的合作關係，外界也可以繼續把民眾黨視為「小藍」；不過若是換成柯文哲回鍋領導民眾黨跟黨團，則可能回到「不藍不綠」的路線，藍白合作就不會那麼緊密。

民進黨立委林俊憲也指出，明年2月1日是一個關鍵日期，就是民眾黨不分區立委的2年條款生效，若真的到時候民眾黨立委全部換掉，那表示柯文哲實力還在民眾黨、民眾黨就還是柯文哲的；反之，若2年條款沒生效，那就是黃國昌的勝利，現任民眾黨立委都會很感謝黃國昌。

藍白內部有雜音？林俊憲：連他們自己人都潑冷水

對於鄭麗文與黃國昌的藍白合高峰會，林俊憲指出，藍白內部都沒有給予祝福，反而他們自己人都各自潑冷水。他表示，對於這場會面，柯文哲第一個就說「選戰很複雜」，可見合作幾乎不可能，除非民眾黨同意被併吞掉，但被併吞的話，柯文哲絕對不會同意，所以柯文哲給的不是祝福，而是直接說「選戰很複雜」。

另外就是國民黨內部，林俊憲指出，新北市長侯友宜也沒有給予祝福，反而說「政黨合作如果只是表象那就意義不大」。他分析，侯友宜是新北市長，有輔選下一任市長候選人的責任，如果提名民眾黨的候選人也就是黃國昌，侯友宜會輔選嗎，願意把他的資源分配給民眾黨嗎？而且縣市長的競選會有母雞帶小雞的責任，如果給其他政黨，那國民黨下面的議員怎麼辦？

林俊憲：除非民眾黨願被併吞否則合作不可能

針對藍白合議題，林俊憲分析：「因為台灣的政治體制不是內閣制，所以在台灣政黨合作要成功應該說不可能啦」，除非合作的目的是要讓其中一個政黨消失，這在台灣歷史上只發生過一次就是「國親合」，親民黨被國民黨併掉，那這樣一來才有可能，不然其他談合作都不可能。

「只要選票有重疊的政黨，都不可能談合作，而藍白選票當然有重疊，所以沒可能合作」，林俊憲並分析：「鄭麗文的結論說，國民黨要求得『最大勝利』，這句話簡直就像是要封殺民眾黨。」

吳崢：藍白合「只有藍沒有白」

針對鄭麗文與黃國昌的會談，民進黨發言人吳崢表示，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，但是再多批評，也掩不住國民黨在罷免期間涉及偽造連署；同時再多攻擊，也無法遮掩民眾黨主席主導狗仔跟監政敵的惡劣行徑。

吳崢指出，近兩年的國會運作已清楚顯示，藍白合的本質就是毀憲亂政、掏空台灣；藍白合只會抹黑執政黨；藍白合是只有藍、沒有白；藍白合就是向國際傳遞台灣不願提升自主防衛能力的錯誤訊息。

吳崢表示，民眾黨與黃國昌迄今仍不願回應，是否認同鄭麗文上任後的親中言論？難道民眾黨也認為普丁不是獨裁者？是否也接受追思共諜、扭曲白色恐怖史觀？他強調：「這樣的藍白合作不可能團結台灣，也無法帶動國家進步，更不會成為台灣的主流民意。」

