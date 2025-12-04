柯文哲「不雅片」曝！爆是舒淇全裸寫真 本人首度認了：那很久以前

政治中心／綜合報導

柯文哲與黃國昌合體直播，首度證實不雅片確實是舒淇，並脫口：「那很久以前。」（圖／資料照、翻攝自舒淇臉書）

台北地方法院開庭先前審理民眾黨前主席柯文哲案，柯文哲不滿稱檢方拿隨身碟有「不雅片」威脅認罪。後來有資深媒體人爆料，柯文哲硬碟中的不雅片是舒淇、徐若瑄過去的三點全露寫真集。柯文哲4日晚間與黃國昌合體開直播，也首度證實不雅片確實是舒淇，並脫口：「那很久以前。」

柯文哲先前不滿指控檢方拿不雅片脅迫，檢方則聲請勘驗柯扣案的行動硬碟和偵訊光碟，並指明資料夾路徑為「photo-human-woman」，法官認為私密照片與本案無關，勘驗必要性甚低。柯文哲與黃國昌 4日晚間合體直播，柯文哲提到自己曾被檢察官指控有不雅影片，他感到很奇怪自己怎麼會有不雅影片，搞到最後原來是舒淇的。一旁的黃國昌笑問：「你喜歡舒琪哦？」柯文哲則回答：「那很久以前。」

有媒體人先前爆料，柯文哲硬碟裡的「不雅照」就是寫真集，有舒淇、徐若瑄等。該媒體人表示，這真的沒甚麼，我以前大學的時候都會買來看，因為以前舒淇有拍三點全露的，那是她早年還沒紅的時候。那時候有一波女星很流行拍寫真集，包括宮澤理惠、楊思敏、鍾麗緹。該媒體人認為，那個硬碟就是柯文哲以前所有電腦的備份，從幾十年前的電腦一路備份下來，檢察官就見獵心喜，或許根本沒看過舒淇的寫真集。

