柯文哲：京華城案怪怪的 我執政手不會伸進司法

台北地院審理柯文哲弊案，今(16日)下午由柯文哲針對京華城貪污案進行最後答辯，柯文哲表示「京華城案看起來怪怪的」，柯文哲再批「台北地檢處(口誤，應為署)，勾結鏡新聞」，批政治把司法當工具，柯文哲強調「如果我執政，手不會伸進司法」至於「小沈1500」，柯文哲僅說檢察官指他收錢的某時地兜不起來，批檢方故事編不出來，但對於有無收到沈慶京1,500萬元，柯文哲今仍未清楚說明。

柯文哲拿出文稿進行39分鐘陳述，在最後2分鐘時提到「京華城案看起來怪怪的」後似乎覺得不妥，停頓了一下後，清了喉嚨並拉高音量說「好啦，結論這樣」「勉勵你們也勉勵自己，我告訴自己，司法獨立性，行政的手不要伸進去司法。」

柯文哲陳述時先指檢察官去年發動55路搜索，後來被押一年，這也是史上第一次對政治人物人脈、手機、金流全面清查，而自己有好機個身分，是台大知名醫生、市長、主席，而自己是比較勤勞的人，手寫的便利貼是叮嚀的性質。

柯文哲表示，今年1月24日監察院針對京華城案公告對京華城案糾正，台北市政府在當天後同年3月回函給監察院，均表示京華城案是依法行政，到法庭上的公務員都說程序合法，但檢察官卻在查扣他的手機及電腦後，從中拼湊故事，對他進行抹黑，柯文哲說，法庭上講得是證據，要像西方的正義女神，眼睛蒙起來，代表的是不能先有立場。

柯文哲指出，京華城案與他有關的是3個章及參與3個便當會，柯表示，便當會是為了提升議員與市長溝通的效率，他沒有應曉薇的LINE，不可能跟應曉薇去共謀什麼，至於蓋的章，其中一個辛章蓋在京華城陳情案上，這是秘書處蓋的，這公文他沒看過，另一個是京華城案陳情轉研議及公展，這2個公文他有看過。

柯文哲表示，京華城案轉研議時是要求回復120284公方公尺允建樓地板面積，柯文哲說「如果回復就真的是圖利」因此轉研議是請京華城不滿意的話就去都委會爭取，柯文哲強調，當時自己內心沒想要圖利，容積率是都委會給他；至於在公展簽呈上蓋章，柯文哲表示，公展只是蒐集意見，李得全也認為沒問題才將公文往上送，柯文哲強調自己是尊重專業。

柯文哲針對檢察官起訴他收受沈慶京210萬假政治獻金真賄款及1,500萬賄款，他強調是在被收押後讀報才知210萬元政治獻金，至於「小沈1500」，柯文哲嗆檢方拿USB工作簿上EXCEL檔案的13個名單來編故事，只有「小沈1500」編不出來，說他某時地收1,500萬元也兜不起來。

柯文哲表示，司法的目的是公平正義不是輸贏，司法也不能當政治工具，柯文哲說，司法當政治工具太好用了，如果他執政，不會把手伸進司法，強調自己是好人，但不是聖人，柯文哲還說，大罷免本來罷掉6或7個是可能的，但有5%的人為了救柯文哲而出來投票，他說，大罷免大失敗32比0，檢察官是重要因素，強調自己是司法改革最佳代言人。柯文哲在講到自己父親時，一度落淚。12月22日將針對柯文哲涉政治獻金弊案進行檢察官論告及被告結辯，全案預計12月24日辯論終結並訂出宣判日期。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

