柯文哲：儘快通過代理孕母法案 完成陳昭姿畢生心願

（中央社記者蔡智明嘉義市11日電）民眾黨前主席柯文哲今天說，在還有時間的情況下，民眾黨會儘快通過代理孕母法案，完成民眾黨立委陳昭姿畢生的心願，讓「不分區立委2年條款」，有一個完美的結束。

柯文哲今天與民眾黨立委張啓楷，至嘉義市九華山地藏庵參拜地藏王菩薩，隨後拜會國民黨嘉義市議員陳家平，並接受媒體聯訪。

針對媒體提問陳昭姿未依民眾黨內不分區立委2年條款請辭立委引發討論一事，柯文哲說，雖然民眾黨有2年條款，當時也給陳昭姿一個但書，在她任內要完成代理孕母的法案，「沒料到這麼簡單的民生議題拖這麼久還未完成」。

廣告 廣告

柯文哲強調，「我們做什麼事情都會有SOP的，都會寫文字的」，台灣民眾黨是一個說到做到的政黨，答應人家的事，一定會盡全力完成。先前他一整年都在「坐牢」，根本不可能去幫陳昭姿，在還有時間的情況下，要儘快完成代理孕母法案，事情就可做一個完美的結束。

關於民眾黨主席黃國昌帶團訪美，柯文哲說，台灣在當前世界上占有重要的位置，台灣位於第一島鏈的關鍵位置，國防安全也牽扯到第一島鏈的防衛問題，既然美國是台灣最重要的盟國，民眾黨現在又是台灣關鍵的政治力量，為此黃國昌在出訪前與他討論過，希望民眾黨可以跟國際接軌，特別是美國。

另外，柯文哲指出，美國對台灣課的關稅「20%加N」，比日、韓都多5%，因為世界上90%的高階晶片都在台灣生產，台對美還是出超很厲害，不能因為這樣，台灣的關稅就比較高，這方面還是要跟美國交換意見。

至於前立委蔡正元在臉書貼出與柯文哲一同戴電子腳鐐的照片，柯文哲表示，他們兩人都是「朝廷欽差要犯」，希望昨晚沒有因2人的GPS定位重疊，對地檢署造成困擾，「其實我們也不會逃亡，不知道為什麼要裝這個東西」，合影沒別的意思，只是剛好而已。（編輯：黃名璽）1150111