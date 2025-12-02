柯文哲：兵分54路去賴清德親友搜索、一定比我們家精彩

前台北市長柯文哲用餐 圖：陳佩琪臉書

[Newtalk新聞] 2024年前台北市長柯文哲遭檢調搜索，夫人陳佩琪今(2)日轉述柯文哲說，「也去賴清德家搜索一遍(他案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多」。

陳佩琪今日在臉書發文說，先生每天在家唸書、寫作，三餐都由我負責，跟一個月前相比， 大家是否覺得阿北氣色改善多了？拍幾張跟前些日子視角相同的相片，拍照前先生很體貼地說要幫忙先把廚房整理好， 我說吃完再收就好了啦， 但他堅持，說捨不得我再被罵了啦。



陳佩琪說，他常「怪我」一直煮， 他就一直吃， 回來後已經胖了兩公斤，而且還在持續增加中…

陳佩琪說，的確，先生回家後，我空閒的時間是比較多了，他在裡面時，我為了趕11點前送菜給他，通常一大早就去市場買菜，回家後就開始煮(若早上要上班，則中午後才開始煮，下午再送) ，準備好後，搭捷運到中正紀念堂轉松山線去西門、再轉板南線到海山，然後再看看能否運氣好等到656公車， 若公車要等很久，就從海山站走到土城看所守所，北所送菜一段時間後改成抽好碼牌的方式，也不知為什麼有時要等一兩個小時以上，有時則完全不用等。

陳佩琪說，晚上有時間， 體力也還行的話， 就再重複一次早上的行程，去看所外和小草們一起靜坐，我常仰頭看天上的月亮，那時心裡以為先生在鐵閘門裏頭也會看到同一輪明月，後來才知道原來他是24小時被關在裡頭， 是完全不見天日的。



陳佩琪說，和先生吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。



陳佩琪說，這幾天陪他坐在電腦桌前看一些卷宗，也找出了當初來搜索的那份理由書， 接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度， 說是兵分54路(搜索54個地方， 有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣？) ，先生說也去賴清德家搜索一遍(他案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多…



陳佩琪說，這份搜索理由我曾被姜長志叫去問時問過他， 他的回答是：「 當然有理由啊，但不跟妳講。」現在我原文都看到了，往後陸續寫出來分享大家，絕對精采絕倫，大家拭目以待，也期待寫出這種東西的人出來回應…



陳佩琪說，民進黨、你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天…

