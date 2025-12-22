柯文哲一句南部震盪！吳子嘉曝綠恐失這縣市

▲前民眾黨主席柯文哲日前一句「我要請纓去住南部」，引發政壇熱議。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 2026年縣市長選戰逐步升溫，各陣營正積極布局，前民眾黨主席柯文哲日前一句「我要請纓去住南部」，引發政壇熱議，外界也相當關注，高雄市、台南市與屏東縣的選情是否因此出現變數？對此，媒體人吳子嘉分析，若柯文哲親自南下參選高雄，恐掀起「南部大地震」，甚至牽動三縣市形成連動效應，他更斷言民進黨有可能會掉了屏東。

吳子嘉21日受邀上網路節目《下班瀚你聊》，主持人雪寳問及，國民黨預計12月底前完成提名，若由立委柯志恩、謝龍介與蘇清泉分別投入高雄、台南與屏東的選戰，實際勝算如何？他則指出，關鍵仍在於柯文哲是否出手，一旦阿北投入高雄選戰，南部整體政治板塊都可能被翻動，會帶起3縣市整個連線。

主持人雪寳進一步追問，國民黨是否有機會在台南、高雄、屏東三地全面勝出？吳子嘉認為「不太可能」，但差距會被拉得很近，其中屏東反而最有可能出現翻盤；至於台南，如果由民進黨立委陳亭妃出戰，綠營基本盤仍能守住。

吳子嘉提到，陳亭妃與柯文哲都帶有「悲憤」色彩，屬於一種「抗暴情緒」的凝聚，這樣的選民結構反而會彼此連線。他也解釋，雖然陳亭妃身在民進黨，但在部分支持者眼中，她更像是體制內的受害者；相較之下，屏東的政治氛圍不同，立足點與情緒動能也呈現相反走向。

吳子嘉進一步說明，若民進黨在高雄失守，黨內勢必出現震盪，黨主席恐怕得下台負責，只要席次減少，權力結構就會鬆動。他續指，若柯文哲成功拿下高雄市長，不僅民進黨可能立刻陷入崩盤危機，黨主席恐怕面臨更替，甚至牽動2028總統大選是否重啟初選，賴清德的處境也將更加艱難。

