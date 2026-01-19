柯文哲一句「國民黨別太看得起自己」 蕭旭岑緩頰：出於善意

國民黨副主席蕭旭岑（左）。（千秋萬事提供）

民眾黨前主席柯文哲昨語出驚人，他認為大罷免結果32比0，很多人都是為了「救阿北」才去投票，國民黨不要太高估自己實力。對此，國民黨副主席蕭旭岑在《千秋萬事》節目上表示，柯文哲是善意提醒，不必情緒性解讀他的快言快語。

蕭旭岑說，柯文哲的快言快語，常常被截一句話放大，難免很多人不太適應，但國民黨中央跟基層應該謙卑以對，去年兩次大罷免完封，當然是有民眾黨朋友的支持跟幫忙。

蕭旭岑指出，柯文哲過去身陷牢獄，他出席過兩次聲援大會，知道民眾黨支持者非常不捨，認為柯被民進黨羅織入罪，這樣的情緒反應在大罷免投票，增加民眾黨支持動能是事實，而藍委對於民眾黨只有感激，沒有他們的支持，不見得能撐過罷免考驗，都是發自內心感激，應該用謙卑態度思考這句話。

蕭旭岑呼籲支持者跟黨員不見得要對這句話有太多情緒反應，柯文哲講的是事實，不用太過覺得都是靠國民黨自己能力才有這成績；他也強調，作為合作的政黨，國民黨主席鄭麗文跟民眾黨主席黃國昌已經見過幾次面，合作要很堅定，不必情緒性解讀，應該要為了大局，認為他是「善意提醒」。

至於黨內基層憂心選舉提名速度，蕭旭岑表示，鄭麗文上任後積極推動協調提名，也已在內部會議指示盡早完成提名，至少農曆年前後各縣市是要採取協調還是初選會有基本方向，給國民黨一點時間，不會讓支持者失望，相信只要有黨內民主的過程與良好的君子之爭，就能產生能讓大家服氣的候選人，才能全力一起輔選。

