柯文哲：台積電是台灣的命脈、不能為了賴清得個人需要斷送

民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌贈送張啓楷粽子，表達「包中」之意。 圖：翻拍自民眾黨直播

[Newtalk新聞] 台美關稅談判結果出爐，輸美關稅從20%降到15%，且不疊加。但對美談判高達2500億美金，還另得提供信保投資2500億元。美國商業部長盧特尼克稱台積電產業鏈要40%移往美國。對此，民眾黨前主席柯文哲今(17)日表示，政府要講清楚，「台積電是台灣的命脈，這個整個台積電要搬走多少，這個政府要講清楚，這個不能為了你賴清德個人的需要，斷送台灣未來命脈」。

民眾黨立委張啓楷被提名參選2026年嘉義市長選舉，他今日下午於嘉義舉行「向嘉義鄉親報告」記者會，前後任黨主席柯文哲、黃國昌也一起出席。

對於台北關稅談判結束，對於現在美國關稅降到15%，柯文哲說，關稅15%當然現在是跟日本、南韓是一樣。不過，問題是其他的附加條件到底是怎麼一回事？所以是這樣重點還不是在那個價格，重點是說其他的附帶條件是什麼，這個要講清楚，「特別是台積電是台灣的命脈，這個整個台積電要搬走多少，這個政府要講清楚，這個不能為了你賴清德個人的需要，斷送台灣未來命脈，這個真的要講清楚。」

