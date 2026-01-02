柯文哲「喊窮」要陳佩琪出去賺！她幫算錢帳打臉：太可笑
政治中心／李汶臻報導
自民眾黨前主席、前台北市長柯文哲被控涉入京華城、政治獻金等弊案後，柯妻陳佩琪不時就在臉書發長文有感而發。而柯文哲今天（1/2）首度鬆口談及對此事的看法，表示對於陳佩琪每天在家寫臉書「很頭痛」，甚至還勸對方「找個工作努力賺錢」。對於柯文哲再度公開喊窮的言論，媒體人詹凌瑀在臉書發文幫柯家算錢帳，並形容「今天看到柯文哲在立法院的表演，我真的要在螢幕前笑出腹肌」。
為替民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》立法，民眾黨前主席柯文哲2日上午拜會立院國民黨團爭取支持。期間被國民黨團總召傅崐萁詢問這段日子的心得感言，柯文哲坦言心存善念很困難。柯文哲後續還爆料說「現在我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪」，並稱自己對於陳佩琪每天在家寫臉書「很頭痛」。
前民眾黨主席柯文哲（中）。（圖／民視新聞）
柯文哲接著緩頰笑稱「不過我會勸她去上班，分散她的注意力」，他之所以要陳佩琪「找個工作努力賺錢」，是因為這一年律師費付了不少「也需要賺錢」。對於柯文哲公開喊窮的言論，媒體人詹凌瑀稍早在臉書以「阿北喊窮？N趨近於無限大的是你的厚臉皮吧！」發文開嗆，她表示柯文哲當天在立法院的表演，真的讓她螢幕前笑出腹肌。
面對柯文哲說官司讓他賠掉積蓄「N趨近於無限大」，甚至還要陳佩琪去找工作賺生活費，詹凌瑀還幫柯家算錢帳，並替大家喚起記憶。她反問「前陣子是誰在看上億豪宅？」，指出柯姓夫婦不久前還在規劃買商辦、看豪宅，黨庫通私庫，帳目亂七八糟被查扣那麼多錢，現在突然說「沒錢吃飯」？
柯文哲（左）表示自己勸陳佩琪（右）找個工作努力賺錢，因為這一年律師費付了不少「也需要賺錢」。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪、民視新聞資料照）
詹凌瑀指出更可笑的是，柯文哲把三個兒女都送出國，反問「兒子阿堯在國外過得逍遙自在、吃香喝辣，留老爸老媽在台灣喊窮？」。詹凌瑀還火力全開嗆柯文哲「既然家裡這麼困難，怎麼不叫兒子回來打工補貼家用？」，並譴責柯文哲對待愛妻陳佩琪的種種言論，都讓人聽了想翻白眼「老婆這把年紀了還要出去找工作？這種話你身為一家之主講得出口？」。詹凌瑀還提到柯文哲曾說「看佩琪跪在地上擦地板很心疼」一事，他在貼文中開酸「現在是2026年了，你心疼老婆，不會買一台掃拖地機器人嗎？」。
柯文哲喊窮，要陳佩琪出去賺，詹凌瑀幫算錢帳打臉他。（圖／翻攝自臉書@詹凌瑀）
原文出處：柯文哲「哭窮」喊陳佩琪出去賺！她幫算柯家簽帳「3子女送出國」打臉了
