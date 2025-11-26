柯文哲『土城十講』？前幕僚：教小草如何一步一步走向土城

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌24日晚在直播中透露，前主席柯文哲將舉辦「土城十講」。柯前幕僚吳靜怡今（26）天表示，柯文哲要講『土城十講』？請先把五千萬違法政治獻金繳清，不然演講應該正名為『前進土城』！

陳佩琪曝柯文哲照片，再嗆民進黨，此仇不共戴天（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

吳靜怡說，柯文哲政治獻金案，訴願僅撤120萬加重罰，5579萬沒入與254萬罰鍰全數確定，程序救不了形象，柯文哲政治獻金『五大違法』再度被認定，監院撤加重罰不等於清白，柯文哲應該負起政治責任，怎麼好意思再繼續演講？

廣告 廣告

吳靜怡寫道，監察院訴願審議委員會正式決定：

故意不實申報6530萬 → 成立

故意違反法定支出項目 → 成立

1500萬木可授權金無證明 → 成立

募款演唱會＝競選活動 → 已被認定

三波募款小物＝政治獻金 → 亦明確成立

5579萬沒入 → 全額沒收確定

罰鍰254萬 → 全數確定

吳靜怡直批，政治獻金法是候選人最基本的誠信門檻，連這個門檻都跨不過，卻要進行十講？講理念？講政治倫理？

如果柯文哲不先把5579萬的違法政治獻金、254萬的確定罰鍰，未申報、虛報、故意規避的部分向全民交代清楚、繳清、道歉、負責，卻急著去到處演講，那效果可能只剩下：「教小草如何一步一步走向土城。」

吳靜怡還說，藍白合之前，國民黨應該要求柯文哲把「如何誠實申報政治獻金」的檢討報告繳出來，公開給藍白所有即將參選的候選人當教科書，提醒所有人，不要再犯錯！犯錯一昧推給會計師，一樣，臭不可聞！

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

黃國昌叫柯文哲「老大」？媒體人：蹲苦牢的「精神領袖」

談藍白合 蔡壁如坦言「國民黨沒釋出善意就不用談」：我們就變小藍啦！

憶柯文哲獄中生活 陳佩琪情緒潰堤、淚流不止：他罪證是甚麼？

兩個太陽比沒有好？陳佩琪曝柯文哲心聲：沒有黃國昌民眾黨早就垮了

