柯文哲「土城十講」對誰講？ 鍾佳濱：收容人具公民權也是個起點

前民眾黨主席柯文哲今年9月間交保對外發表談話後，遲至今日鮮少親自對外發表意見。（資料畫面）

前民眾黨主席柯文哲9月交保後就鮮少公開露面，昨（24日）晚間難得和現任黨主席黃國昌在線上同框，並預計下月起以線上形式進行「土城十講」，對此，民進黨團今（25日）輿情記者會上，黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜聽聞都相當訝異，一度不理解柯要演講的對象及內容，不過，鍾佳濱也表示，土城收容人目前都具有公民權，直言「的確也是一個起點啦」。

柯文哲因涉京華城、政治獻金等案遭關押在台北看守所（舊稱土城看守所）約1年，今年9月間交保後，罕於公眾場合露面，僅太太陳佩琪於社群寫文分享其生活，昨（24日）柯文哲則和黃國昌於線上同框，並稱：「兩個太陽比沒有太陽好」，接下來還要透過線上影片進行「土城十講」，和支持者分享看守所見聞。

民進黨團今（25日）早舉行輿情回應記者會時，鍾佳濱、陳培瑜對於柯文哲「土城十講」都頗訝異，並對目標群眾、內容都感到困惑，不過，陳培瑜認為，民眾黨8席委員過去1年多和國民黨聯手，在立院造成的亂象已延伸到每個人的真實生活，「我認為這才是柯文哲所謂的『土城十講』必須要面對的事情」。

鍾佳濱則補充，土城收容人目前也都具有公民權，相信柯文哲如果要對有公民權的公民進行談話，他認為「的確也是一個起點」；陳佩琪今上民眾黨YouTube節目《言之有午》透露，柯文哲近來鮮少露險背後原因，坦言他需要一點時間適應社會節奏，同時預告12月底之後柯有機會慢慢恢復。





