柯文哲"土城十講"自比曼德拉 網:曼德拉有收三百萬不申報?

前民眾黨主席柯文哲新推出的「土城十講」，今天（11號）晚間八點上片，不僅大談司法和政治議題，更說起了在土城看守所的羈押細節，柯文哲更將自己比擬成曼德拉，不過網友聽了倒是不買單，大酸曼德拉有收三百萬不申報嗎？

前民眾黨主席柯文哲：「絕不投降，絕不屈服，繼續努力。」

小片頭先寫下清清白白，阿伯加油，柯文哲的土城十講11號上片，但一開頭就先酸賴清德。

柯文哲「土城十講」首發！自比曼德拉 網友：曼德拉有收三百萬不申報？

柯文哲「土城十講」首發，自比曼德拉。（圖／柯文哲Youtube）前民眾黨主席柯文哲：「因為那個賴清德也有團結國家十講，不過是這樣他講到第四講，我很期待他繼續講下去，因為台灣民眾黨的民調，全部靠他演講來維持。」

蹭賴清德拯救黨內民調，而柯文哲還自許希望自己像曼德拉，更說自己每天都在反省，有什麼不完美的地方可以改正。

前民眾黨主席柯文哲：「我希望我是曼德拉不要變成伍子胥，因為我不想讓仇恨，永遠囚禁我自己，所以什麼叫聖人，聖人就是可以改進的罪人，我倒不敢說變比較溫暖，但是我覺得有一點絕對是有進步，變得比較有包容性，我被關押一年你知道，這些痛苦就已經發生了，現在想要去報復，要去伸冤什麼的，坦白講不如去想說，如何讓以後的人不要再受到一樣痛苦。」

柯文哲「土城十講」首發！自比曼德拉 網友：曼德拉有收三百萬不申報？

柯文哲「土城十講」首發，自比曼德拉。（圖／民視新聞）不過這話網友聽了可不買單，大酸曼德拉在市長室收了三百萬沒有申報嗎？要當曼德拉先進去關一關，臉皮千層厚，你是被控貪汙圖利的人，而日前黃國昌更在直播拍胸脯保證這件事。

民眾黨主席黃國昌（11.24）：「先跟大家預告，老大要出土城十講，第一講的特別來賓就是我，我在老大的土城十講第一講當中，跟大家分享我的觀察。」

不過柯文哲整整14分鐘土城首講，對黃國昌隻字未提，更別說是特別嘉賓，柯文哲近期頻發影片爭話語權，究竟民眾買不買單，心裡自有評斷。

