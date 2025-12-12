【論壇中心／綜合報導】前民眾黨主席柯文哲日前宣布推出「土城十講」，分享在看守所中的生活，首講於12月11日上線，他分享在獄中至少讀了百本書，黨部怕他心情不好，因此送來《曼德拉──與自己對話》，柯文哲表示，他讀著曼德拉如何在牢裡度過28年，如何不被仇恨吞噬，也思考自己在羈押期間的情緒變化，「我希望自己像曼德拉，而不是伍子胥。我不要讓仇恨囚禁我」。

時事評論員溫朗東今日在《頭家來開講》節目中分析柯文哲「土城十講」的布景，畫面讓人看起來黑黑暗暗，前面還放了類似龜背芋的綠色植栽，旁邊放一盞比較大的燈，這整個畫面就是顯示他是「宗教領袖」，溫朗東表示，柯文哲在幫大家「心靈點燈」，他沒有要討論法律問題，對於那些爭議他也沒有要理，整個影片中柯文哲都在講「放下心靈的仇恨」，這也顯示他已經將自己提升到宗教導師的層級，世俗的法律都不重要，柯文哲在對他的「信徒」小草佈道，告訴小草「雖然我被賴清德這樣對待，但我們要成為更好的人，要放下心中的仇恨」，而柯文哲講這些的目的就是顯示，無論在法律或政治的戰場上，他知道打不贏，因此他完全跳脫這個戰場，創造一個宗教的劇場。

柯文哲推出「土城十講」，讓人不禁聯想是否是學習賴清德總統的「團結十講」巡迴演說，外界也有聲音批評是「畫虎不成反類犬」，而對於柯文哲盼成為台灣曼德拉，民進黨團幹事長鍾佳濱開酸，有這樣理想很好，但要不要自己到底做了什麼？

原文出處：柯文哲「土城十講」首講上線 媒體人分析畫面設計有「這含意」

