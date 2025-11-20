即時中心／廖予瑄報導

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪今（20）日在臉書發文，分享丈夫的近況，指出柯遭羈押一年，外專資格岌岌可危，因此現在正忙著上醫學有關的課程，並且經常在YouTube上收看這一年來，他所不知道的事。

陳佩琪表示，柯文哲交保後，常說自己很耐關、不投降，「都是拜亞斯伯格症所賜」，因此不喜生活享受，反而習慣平淡過日子。她表示，柯在被羈押期間看了很多書， 學問功力大增；陳也說，丈夫在交保後，努力跟上AI腳步，「不久前他才上網買了套AI軟體，月花650元」，甚至還想買給她「增加學問」。

至於柯文哲最近在忙什麼？陳佩琪則透露，他除了拍片、 運動、健身、開會、見見老朋友之外，還忙著上醫學有關的課程啦，「他被關一年， 幸好9月初有出來， 不然整年外專都沒學分，外專資格是岌岌可危。」

另外，陳佩琪也指出，柯文哲交保後努力地補足遭羈押一年的資訊落差，「除混在AI領域外，其他就最喜歡在YouTube上看看這一年來發生、但他不知道的事。」

最後，陳佩琪也恭喜民眾黨發言人吳怡萱近期順利產子，「還記得前些日子妳忍著孕吐不適，在法院幫阿北認真抄筆記」，並大讚吳，即使如此，她仍堅守在工作崗位上，「真的謝謝妳，別忘了，我是小兒科醫師，還有新生兒次專科執照喔，新手媽媽照顧寶寶，歡迎免費諮詢。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／柯文哲「外專資格」岌岌可危 陳佩琪曝近況：忙上課

