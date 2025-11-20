柯文哲「外專資格」險沒了？神秘行程遭陳佩琪出賣

政治中心／李汶臻報導

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉入京華城、政治獻金等弊案，被關看守所近1年期間，他的妻子陳佩琪在社群寫下多篇「落落長」的文章，內容飽含對丈夫的思念之情，而抒發思夫心聲的動情文字間，不時還穿插為丈夫抱屈的言論。而自柯文哲離開看守所後，陳佩琪文風一轉、貼文內容更多是分享柯文哲在家中的瑣碎日常實記。陳佩琪今（20日）下午再度PO出長文，她透露柯文哲的醫師「外專資格」差點沒了，還出賣阿北對「出國」的渴望，最後還不忘分享柯家近期加入的新住客，並曬出夫妻二人同框「逗弄娃娃」的畫面，貼文曝光引發熱議。

柯文哲愛妻陳佩琪20日下午在臉書發文，更新阿北的最新近況並分享夫妻二人的私下談話。陳佩琪透露，阿北出來後常跟她吹牛說「很耐關、不投降」，背後原因是拜柯文哲從小患有「『自閉症』的兄弟『亞斯伯格症』所賜，不喜生活享受，習慣平淡過日子」。陳佩琪還大方分享兩人的拌嘴橋段，表示柯文哲疑似暗示她「學問…」，讓她有點氣，再加上在廚房裡忙得焦頭爛額，陳佩琪忍不住威脅阿北說：「如果要吃飯， 請你一旁坐好，麻煩安靜一點…」，阿北被兇後只好識相地、拍拍屁股走開。





陳佩琪（右）20日透過臉書發布最新貼文，分享柯文哲（左）在家的最新近況。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





至於小草們關心阿北最近在忙什麼？陳佩琪透露柯文哲離開北所的行程，包括拍片、 運動、健身、開會、見見老友。另外，她還加碼透露一個阿北「不為人知」的行程，就是忙著上醫學有關的課程，還提到柯文哲被關一年，「幸好9月初有出來，不然整年外專都沒學分」，恐導致外專資格是岌岌可危。

柯文哲夫婦分享最近家裡加入新住客，是本藏法師的作品。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





陳佩琪在貼文中還提及夫妻二人日前去醫學會，結束後返家的對話。柯文哲跟妻子分享自己認識一位醫生，醫師沒做多久就去從政，對方向他透露自己「都趁出國參訪時，順便去當地的醫學會簽名拿學分，所以他都保有醫師證書的資格喔…」。陳佩琪表示，柯文哲對此好羨慕，還稱「從來沒想過這招」。





陳佩琪PO照分享柯文哲最新近況。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





此外，陳佩琪在貼文中自然不免俗地再度點名民進黨和賴清德。隨後她又話鋒一轉提及柯家近來加入了新住客，是本藏法師的作品。最後還附上夫妻二人與「泥娃娃」同框的畫面，貼文曝光引發熱議。





陳佩琪臉書最新貼文。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





