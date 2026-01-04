柯文哲「大復活」 學者曝盤算：拉高藍白合籌碼、劍指2028





民眾黨前主席柯文哲被羈押一年交保後趴趴走！他近來動作頻頻，從替黃國昌站台、拜會國民黨團與民進黨總召柯建銘，到南下嘉義為黨籍市長候選人張啟楷助選，並宣稱將擔任其競選總幹事、在南部 long stay。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳在臉書指出，顯示柯文哲對政治未曾忘情外，更突顯出柯P正朝「大復活」的目標邁進，透過相關動作，他至少可達到幾個策略上的目標、一舉數得。他分析，柯文哲不僅在藍白合談判中拉高民眾黨籌碼，也展現白營強化自主性、有劍指2028 參選總統的強烈企圖心，後續勢將牽動藍綠白三方新一輪角力。

柯文哲大復活能直攻2028？

鈕則勳表示，柯文哲藉由自己的能量加溫，增加在藍白合談判過程中民眾黨的籌碼，至少能夠讓藍軍覺得，柯與黃國昌聯手，在談判中確實底氣大增，並減少藍軍忽悠白營，甚至要拿出更多資源交換的可能。

鈕則勳指出，特別藉由傳達柯P也和柯建銘進行「雙柯會」的這個訊息，進一步的制衡國民黨，也要讓國民黨覺得柯文哲除了藍軍之外，仍有其他選項，以利白營在談判中的拉高開價。

鈕則勳說，透過議題造勢，並藉由媒體與社群傳輸，可以吊高小草與白營支持者對柯P大復活的期待，同時進行議題設定並強化鞏固基本盤！而且這些不斷操兵的動作，白營就更能強化年底選舉的自主性，穩住縣市長選舉態勢並擴張縣市議員席位。

鈕則勳表示，柯文哲說要在南部long stay ，除為張啟楷助選之外，也展現為民眾黨在南部開疆闢土的企圖心，其中當然是要補強自己南部選票不足的弱勢點；當然更有劍指2028 參選總統的可能，畢竟柯P因為司法案件被羈押一年，這口氣除了吞不下之外，柯勢必想給賴清德一個迎頭痛擊，而最直接的方法，就是在大復活之後於2028選舉中和賴清德直球對決。

鈕則勳強調，柯P與民眾黨策略滿滿，同時與黃國昌分進合擊，勢必牽動藍綠白下一階段的競逐，不管走勢如何，藉由這些相關的動作，柯P的意志力與企圖心，已經非常清楚了

