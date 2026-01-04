柯文哲「大復活」直攻2028總統大選？他分析4大盤算：企圖心非常清楚

政治中心／許智超報導

民眾黨前主席柯文哲近來動作頻頻，外界關注是否為2028總統大選鋪路。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，從柯文哲近期站台、與南部布局來看，相關動向都顯示他對政治仍高度投入，不管後續發展如何，「柯文哲的意志力與企圖心已經非常清楚了」。

鈕則勳日前在臉書發文表示，柯文哲繼幫黃國昌競選新北市長站台後，又拜會了國民黨團與民進黨總召柯建銘，更前往嘉義市、為民眾黨提名的嘉義市長候選人張啟楷助選，並宣稱要當擔任其競選總幹事，規劃在嘉義「long stay」，相關動向都顯示柯文哲對政治未曾忘情外，更突顯出柯正朝「大復活」的目標邁進。

鈕則勳指出，柯文哲第一個盤算，是藉由自己的能量加溫，增加民眾黨在藍白合談判過程中的籌碼，至少柯昌聯手，能讓藍營覺得白營在談判中底氣大增，並減少被輕忽的可能性，甚至迫使對方拿出更多政治資源進行交換。

第二個盤算是，藉由對外釋出柯文哲與柯建銘進行「雙柯會」的訊息，進一步的制衡國民黨，也要讓藍營認為，柯文哲除了藍軍之外，仍有其他政治選項，有利於白營在後續談判中拉高開價空間。

第三個盤算則是透過議題造勢，結合媒體跟社群傳播，有助於拉高小草跟白營支持者對「柯文哲大復活」的期待，同時進行議題設定、鞏固基本盤，同時強化民眾黨於年底地方選舉的自主性，穩住縣市長選舉態勢，並擴張縣市議員席位。

至於第四個盤算，鈕則勳說，柯文哲表態要在南部long stay，除了替張啟楷助選，也展現民眾黨在南部開疆闢土的企圖，其中當然是要補強自己在南部選不足的弱勢點，「當然更有劍指2028參選總統的可能」，柯在歷經司法案件風波後，勢必希望重新回到政治舞台核心，並在未來選舉中與總統賴清德正面交鋒。

鈕則勳最後直言，柯文哲與民眾黨近期動作頻繁，同時與黃國昌分進合擊，勢必牽動藍綠白下一階段的競逐，不管走勢如何，藉由這些相關的動作，柯文哲的意志力與企圖心已經非常清楚了。

