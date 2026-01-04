柯文哲、張啓楷到訪嘉義城隍廟遇抗議 海報遭撕毀

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤、民進黨嘉義青年曾奕豪到嘉義城隍廟舉海報，民眾黨支持者搶下撕毀。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨創黨主席柯文哲擔任競選總幹事，今天與張啓楷到嘉義城隍廟上香祈福，台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤、民進黨嘉義青年曾奕豪到場抗議立法院藍白立委卡中央總預算案，高喊「預算不到位，市長你不配」，一度與民眾黨支持者發生肢體衝突，海報遭撕毀，經警方勸導協調，無人受傷。

張啓楷說，總預算案「解鈴還需繫鈴人」，審不審在賴清德總統一念之間，中央趕快把砍掉嘉義市的69億元預算補回來，裡面有長輩的薪水、小孩營養午餐的錢及清淤防洪治水的錢，而該給軍人加薪的經費，給警消人員的退休金經費，「只要給他們，編足了，預算馬上就審」；他說，最上游的問題在賴清德手上，「請不要欺負嘉義市民，把錢還給嘉義市民」。

曾奕豪說，根據預算法規定，新興計畫或建設，預算案若未過，就無法動支，包括嘉義市區鐵路高架化工程、TPASS及勞保生育給付加碼、婚育家庭租金補貼加碼，以及規劃於包含嘉義市在內11縣市提供超過1000戶婚育住宅等政策，都無法進行；張啓楷要參選嘉義市長，卻在立法院與國民黨擋總預算案，卡住嘉義市經費，「配選嘉義市長嗎？」。

翁渙瑤說，藍白惡修財劃法，又擋總預算，「不給地方政府錢，又說要選市長」，民眾黨是不是利用立法院關鍵少數當政治籌碼來換取個人政治前途，當成與國民黨交換選舉利益的籌碼，而非真正把台灣與嘉義的未來放在心上。

翁渙瑤說，市長理應是要帶領城市向前的人，但卡住預算，拖住台灣前進，卡住嘉義前進的人，有用什麼臉在說自己是最好的市長候選人？

翁渙瑤與曾奕豪呼籲，立法院應儘速完成今年度中央政府總預算審議並通過，讓嘉義的建設得以推進，青年、婚育與民生政策能夠盡快落實。

柯文哲與張啓楷到訪嘉義城隍廟，支持者搶著與他們合照。(記者林宜樟攝)

民眾黨支持者伸手搶海報。(記者林宜樟攝)

